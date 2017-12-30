親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
北韓私運油風暴
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

投顧：全球經濟復甦 天然資源類股漲相佳

2017-12-30 13:48中央社 台北30日電

展望2018年，國泰投顧表示，美國總統川普基礎建設政策可望正式出爐，且全球經濟加速復甦，預期需求大於供給，天然資源及相關類股價格可望持續穩步向上。

國泰投顧透過新聞稿說明，2017年全球天然資源市場需求成長超乎預期，且供給面的干擾事件增多，支撐天然資源價格普遍上漲。2017年底美國通過稅改方案後，緊接2018年1月將公布1兆美元基建計畫的細節，未來10年將由聯邦政府每年提供至少2000億美元，由各州政府、民間單位提供8000億美元，更新美國各州基礎設施。

國泰投顧指出，美國計畫分為4大領域，包括對各州及地方撥款、對偏鄉地區定額撥款、提供聯邦貸款計畫；並對「轉型類」工程撥款，如高鐵計畫。相關細節公布後，預期將帶動鋼鐵、水泥等原物料需求。

另外，國泰投顧評估，包括美、日、中、印、歐元區在內的主要經濟體，製造業景氣至今年均已呈現擴張，其中歐元區更呈現加速成長，新興國家如巴西及俄羅斯也步出衰退，景氣改善有利支撐原物料行情。

對於全球石油供需問題，國泰投顧分析，石油輸出國家組織（OPEC）及其他非OPEC產油國自去年底達成減產協議後，今年以來執行情況良好，帶動全球原油庫存不斷下降。展望2018年，產油國將減產協議自3月延長至年底，油價不致大幅回調。

國泰投顧說，川普宣布耶路撒冷為以色列首都後，中東國家可能是下一個衝突熱點，若產油國發生戰爭將大幅影響原油供給。

歐元區川普OPEC
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

研調：全球全螢幕手機明年出貨逾9億支

2017-12-30 14:50

印度國產電子產品首度超過進口

2017-12-30 13:41

過去一周市場回顧

2017-12-30 13:21

運費太便宜? 川普槓上亞馬遜

2017-12-30 13:21

法人：比特幣激勵日本經濟

2017-12-30 13:21

印度調高扁豆關稅 澳洲農民首當其衝

2017-12-30 13:19

印度電子製造業產值 首次超過進口金額

2017-12-30 13:18

奈國新發明 打擊食物浪費

2017-12-30 13:05

日本明年經濟 可能因比特幣投資而蓬勃

2017-12-30 11:22

川普批美國郵政虧損高 應向電商亞馬遜加收運費

2017-12-30 08:43

南韓年輕人瘋虛擬幣 政府嚴加監管

2017-12-30 03:34

美國經濟擴張 美股漲勢可能進入尾聲

2017-12-30 03:20

高盛提列海外稅負 Q4大虧

2017-12-30 03:17

華爾街：美企明年擴大投資

2017-12-30 03:15

伊爾艾朗專欄／比特幣面臨重要關頭

2017-12-30 03:13

美執行長年薪…員工的265倍

2017-12-30 03:06

大公司老闆領高薪惹禍 引爆「股東叛變」

2017-12-30 02:53

MSCI報告 61%企業CEO薪水不合理

2017-12-30 02:50

美元今年跌10% 後市續貶

2017-12-30 02:46

美日新興股 今年漲逾20%

2017-12-30 02:45

印度首富下一步...跨足電商產業

2017-12-30 02:24

印度首富家族 電信內戰落幕

2017-12-30 02:20

陣痛過後...Uber營運露曙光

2017-12-30 02:14

折價三成 Uber同意軟銀入股

2017-12-30 02:08

圍棋七冠王敲鐘 日股封關

2017-12-29 23:44

Uber 讓出全球最大初創公司寶座

2017-12-29 17:45

影／印度五星級狗旅館 專屬天鵝絨床、精油SPA超享受

2017-12-29 17:19

影／鋼彈設計師操刀！日業者推出變形電動車

2017-12-29 17:01

香港房價指數漲幅連續13個月創新高

2017-12-29 15:01

日圓、台幣今年無政策意外卻走強 那明年還能多強？

2017-12-29 13:53

紐時：川普坦言他因為北韓 才軟化對中貿易立場

2017-12-29 13:26

房價太高 科技公司隨人才逃離矽谷

2017-12-29 13:20

iPhone是金雞母 蘋果囊括全球近6成獲利

2017-12-29 12:16

經濟通膨貨幣Fed政策怎麼走？探鮑威爾言行

2017-12-27 09:04
看更多

熱門文章

台灣公司租的船 偷賣石油給北韓

2017-12-30 00:14

強風吹動釀禍！ 飛機衝破機場插入大樓外牆

2017-12-29 15:42

出書竟惹議！ 攝影師傳授簡單步驟「撩妹上床」

2017-12-29 22:17

波士頓急凍 冷過北極圈

2017-12-29 17:41

紐約公寓惡火奪12命 3歲童玩爐火釀禍

2017-12-30 01:46

捲入油風暴 「比利恩油品集團」背景成謎

2017-12-30 00:37

「抓到了！」 川普指控北京放油進北韓

2017-12-30 00:37

加州新年新娛樂 合法大麻商店首開張

2017-12-30 01:41

彩券若中獎說好平分 錢領走人蒸發惹爭議

2017-12-30 10:13

為防集體性侵重演 柏林跨年派對將設婦女「安全區」

2017-12-30 08:52

川普批美國郵政虧損高 應向電商亞馬遜加收運費

2017-12-30 08:43

聯合國禁4船入全球各港 3艘屬北韓

2017-12-30 04:59

外媒：俄船近來數次海上移轉燃料給北韓

2017-12-30 06:58

日本明年經濟 可能因比特幣投資而蓬勃

2017-12-30 11:22

捕鱷夫人為民除害 阿嬤年捕200隻鱷魚

2017-12-30 10:59

港船涉運油品予北韓 美國防部肯定查緝

2017-12-30 09:33

影／鋼彈設計師操刀！日業者推出變形電動車

2017-12-29 17:01

開羅教堂攻擊至少9死 IS宣稱犯案

2017-12-30 06:23

川普再槓亞馬遜 籲郵局提高包裹運費

2017-12-30 09:47

美國經濟擴張 美股漲勢可能進入尾聲

2017-12-30 03:20

美國犯罪小說家蘇葛拉芙頓癌逝 享壽77

2017-12-30 09:13

外交常識不足 美駐聯合國大使海利被耍

2017-12-30 14:12

港船偷賣油給北韓 台商捲入

2017-12-30 14:12

印度首富家族 電信內戰落幕

2017-12-30 02:20

雇員大縮減 美國這25個產業陷入垂死掙扎

2017-12-30 01:04

Uber 讓出全球最大初創公司寶座

2017-12-29 17:45

英國脫歐效應 申請愛爾蘭護照人數創新高

2017-12-30 10:20

允石油進北韓？ 陸反駁：不符事實

2017-12-30 00:37

台公司涉海上走私北韓 外交部：已掌握案情但不便說明

2017-12-29 20:03

大公司老闆領高薪惹禍 引爆「股東叛變」

2017-12-30 02:53

涉供油北韓港船曾往返台陸 後關追蹤器

2017-12-30 13:01

英國王室 2018年喜迎2名新成員

2017-12-30 09:39

伊爾艾朗專欄／比特幣面臨重要關頭

2017-12-30 03:13

日部署美飛彈系統 俄：傷害關係

2017-12-29 18:20

外交部：配合國際制裁 國安單位著手調查

2017-12-30 00:37

德州修車廠遭前員工闖入 擊斃2人後自戕

2017-12-30 09:47

涉輸油北韓港船上25人 遭南韓拘留問話

2017-12-30 13:57

不只香港船 俄油輪也在海上把油品交給北韓船

2017-12-30 10:57

全球瘋跨年 最早最晚差逾一天

2017-12-30 07:52

披頭四鼓手林哥史達封爵 英國女王新年授勳1123人

2017-12-30 11:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top