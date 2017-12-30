投顧：全球經濟復甦 天然資源類股漲相佳

2017-12-30 13:48 中央社 台北30日電



展望2018年，國泰投顧表示，美國總統川普基礎建設政策可望正式出爐，且全球經濟加速復甦，預期需求大於供給，天然資源及相關類股價格可望持續穩步向上。

國泰投顧透過新聞稿說明，2017年全球天然資源市場需求成長超乎預期，且供給面的干擾事件增多，支撐天然資源價格普遍上漲。2017年底美國通過稅改方案後，緊接2018年1月將公布1兆美元基建計畫的細節，未來10年將由聯邦政府每年提供至少2000億美元，由各州政府、民間單位提供8000億美元，更新美國各州基礎設施。

國泰投顧指出，美國計畫分為4大領域，包括對各州及地方撥款、對偏鄉地區定額撥款、提供聯邦貸款計畫；並對「轉型類」工程撥款，如高鐵計畫。相關細節公布後，預期將帶動鋼鐵、水泥等原物料需求。

另外，國泰投顧評估，包括美、日、中、印、歐元區在內的主要經濟體，製造業景氣至今年均已呈現擴張，其中歐元區更呈現加速成長，新興國家如巴西及俄羅斯也步出衰退，景氣改善有利支撐原物料行情。

對於全球石油供需問題，國泰投顧分析，石油輸出國家組織（OPEC）及其他非OPEC產油國自去年底達成減產協議後，今年以來執行情況良好，帶動全球原油庫存不斷下降。展望2018年，產油國將減產協議自3月延長至年底，油價不致大幅回調。

國泰投顧說，川普宣布耶路撒冷為以色列首都後，中東國家可能是下一個衝突熱點，若產油國發生戰爭將大幅影響原油供給。