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印度國產電子產品首度超過進口

2017-12-30 13:41聯合報 記者田思怡╱即時報導

新德里一名男子用iPhone通電話。路透
新德里一名男子用iPhone通電話。路透
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印度國產製電子產品在2016-17會計年度產值達495億美元，首度超過電子產品進口額（近430億美元），意味印度政府鼓勵「印度製」電子產品的政策已收到成效。

電子產品是導致印度貿易逆差的第二大項目，僅次於石油。

印度政府採取一些提高國內製造電子產品的獎勵辦法，特別是智慧型手機、家用電器、機上盒和電視。這些產品主要從大陸進口，印度政府試圖透過財政和其他優惠辦法增強國內產品與大陸產品的競爭力。

印度12月提高一些產品的進口關稅，包括智慧型手機、機上盒、微波爐和LED燈 ，對國內廠商更有利。

印度國內製造電子產品在過去三個會計年度強勁成長，同時間的進口也減緩。2015-16年度國內電子產品產值374億美元，進口額為410億美元；2014-15年度國內產值約300億美元，進口額為375億美元。

政府大力推動數位活動，目標是在2022年達到1兆美元產值，電子產品製造被視為 達成目標的主力。

印度資訊科技部長普拉薩德已與資訊科技和電子產業，以及數位服務業的企業執行長舉行兩輪會談。

普拉薩德表示：「莫迪政府的政策已促成國內加速製造電子產品。我們有信心此動能在未來幾年會繼續下去。我們的計畫是確保印度製產品不僅滿足國內市場需求，也銷到國外市場。」

印度薩德
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