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英國股市創新高 歐股收低

2017-12-30 01:53中央社 倫敦29日綜合外電報導

歐洲股市今天在2017年最後一個交易日收低，但拜科技類股和資源類股走勢強勁之賜，仍創下自2013年以來表現最佳的一年。英國股市FTSE 100更收在歷史新高。

英國股市FTSE 100指數漲0.9%，報7687.77點。

法國股市CAC 40指數跌0.5%，報5312.56點。

德國股市DAX指數跌0.48%，報12917.64點。

英國法國德國
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