英國股市創新高 歐股收低

相關新聞
影／印度五星級狗旅館 專屬天鵝絨床、精油SPA超享受2017-12-29 17:19
高薪惹禍 引爆「股東叛變」2017-12-30 02:53
MSCI報告 61%企業CEO薪水不合理2017-12-30 02:50
美元今年跌10% 後市續貶2017-12-30 02:46
美日新興股 今年漲逾20%2017-12-30 02:45
大哥下一步...跨足電商2017-12-30 02:24
印度首富家族 電信內戰落幕2017-12-30 02:20
陣痛過後...Uber營運露曙光2017-12-30 02:14
折價三成 Uber同意軟銀入股2017-12-30 02:08
Uber 讓出全球最大初創公司寶座2017-12-29 17:45
影／鋼彈設計師操刀！日業者推出變形電動車2017-12-29 17:01
香港房價指數漲幅連續13個月創新高2017-12-29 15:01
日圓、台幣今年無政策意外卻走強 那明年還能多強？2017-12-29 13:53
紐時：川普坦言他因為北韓 才軟化對中貿易立場2017-12-29 13:26
iPhone是金雞母 蘋果囊括全球近6成獲利2017-12-29 12:16
美國經濟真有可能走向衰退？ 四大指標這麼看2017-12-29 10:04
六張表盤點今年亞股表現 投資香港、日本最開心2017-12-29 09:17
蘋果走下坡？庫克加薪 47% 配私人飛機2017-12-29 08:55
WSJ：軟銀取得Uber 15%股權 估值砍三成2017-12-29 06:59
餐飲業育才攬客 「雙R」助陣2017-12-29 03:40
Subway在美掀關店潮 發生了什麼事？2017-12-29 03:38
陷生產地獄 特斯拉交車量下修2017-12-29 03:37
這波銅價利多...台廠吃紅2017-12-29 03:34
銅價連16漲 創35年紀錄2017-12-29 03:30
2018南韓央行將漸進式緊縮貨幣政策2017-12-29 03:28
日本喊話 工業生產正在復甦2017-12-29 03:16
經濟通膨貨幣Fed政策怎麼走？探鮑威爾言行2017-12-27 09:04
熱門文章
醫生「用力拉扯」 肚裡嬰兒遭斷頭只生出下半身2017-12-29 10:40
日本國鳥撞騎士胸口死亡 他怒扒皮煮成火鍋2017-12-29 10:11
日本節目列陸客九大罪 大陸代表：應感謝帶來收益2017-12-29 11:56
Subway在美掀關店潮 發生了什麼事？2017-12-29 03:38
強風吹動釀禍！ 飛機衝破機場插入大樓外牆2017-12-29 15:42
和律師初次約會喝太醉 女子酒灑安迪沃荷名畫2017-12-29 09:50
街上驚見多幅男童看板是遺照？ 真相曝光啼笑皆非2017-12-29 13:50
出書竟惹議！ 攝影師傳授簡單步驟「撩妹上床」2017-12-29 22:17
世界各地會怎麼跨年？最後一個國家超危險！2017-12-29 11:39
美國東岸急凍 川普：美國需要全球暖化2017-12-29 10:06
希拉蕊做什麼都好「就是別再選總統」 雜誌被罵到沒力2017-12-29 09:20
波士頓急凍 冷過北極圈2017-12-29 17:41
影／廢墟裡的桌布店 這個敘利亞老闆在想什麼？2017-12-29 14:17
北韓核專家潛逃中國 遣返後離奇服毒亡2017-12-29 11:33
美國經濟真有可能走向衰退？ 四大指標這麼看2017-12-29 10:04
金正恩政權穩了? 今年露面次數減少三成2017-12-29 10:25
日圓、台幣今年無政策意外卻走強 那明年還能多強？2017-12-29 13:53
美逮陸油輸北韓喊失望 疑川習兄弟情盡2017-12-29 09:44
世界最小居住島 1棟小屋就塞滿2017-12-29 15:00
陷生產地獄 特斯拉交車量下修2017-12-29 03:37
南韓扣留港油輪 台商介入？航港局調查2017-12-29 19:03
民主黨增一參議員 共和黨過半優勢瀕危2017-12-29 06:07
利多出盡 美元指數跌至一個月低點2017-12-29 08:00
這波銅價利多...台廠吃紅2017-12-29 03:34
北美氣溫創新低 瀑布景點結成冰凍仙境2017-12-29 12:28
足球傳奇維阿闖政壇 當選賴比瑞亞總統2017-12-29 05:10
影／鋼彈設計師操刀！日業者推出變形電動車2017-12-29 17:01
紐時：川普坦言他因為北韓 才軟化對中貿易立場2017-12-29 13:26
美國中北部急凍 川普扯暖化挨批2017-12-29 13:12
北韓4艘船疑運違禁品 聯合國再發國際禁令2017-12-29 12:41
iPhone是金雞母 蘋果囊括全球近6成獲利2017-12-29 12:16
拒做「她與她」的結婚蛋糕 美烘焙坊被罰13.5萬美元2017-12-29 14:15
比特幣跌不停 跌破14,000美元2017-12-29 07:20
Uber 讓出全球最大初創公司寶座2017-12-29 17:45
紐約公寓惡火奪12命 3歲童玩爐火釀禍2017-12-30 01:46
印度金融中心大樓凌晨大火 12死13傷2017-12-29 08:24
IS宣稱驚爆阿富汗 美強烈譴責2017-12-29 08:33
南韓總統文在寅首次特赦 6444人獲益！2017-12-29 11:30
影片酸希拉蕊惹眾怒 雜誌道歉被川普笑2017-12-29 11:26
義大利解散國會 明年3月大選後政局難料2017-12-29 03:11
留言