美國這25個產業陷入垂死掙扎

2017-12-30 01:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國財經新聞網站24/7 Wall St.報導，隨著全球化和科技日新月異徹底改變了美國的經濟面貌，全美現有25種產業正陷入垂死的掙扎，從辦公室用具製造商、書局到影音出租店，都備感壓力。

24/7 Wall St. 分析美國勞工統計局（BLS）2007年至2016年的就業資料，查出這25種產業正迅速沒落，過去十年來流失的員工比率最高的將近90%，最低的也有42%。以下根據聘用人數減幅倒序排列，從最低的排到最高的。

25. 辦公室設備製造業：2007-2016雇員縮減42.1%，反映職場日益數位化的衝擊。雲端運算服務興起，降低了傳真機、影印機等辦公室設備的需求，相關製造商首當其衝。

24. 文具產品製造業：2007-2016雇員縮減42.2%，反映電郵、電子卡片等數位通訊平台發達，傳統文具產品的需求隨之萎縮，衝擊相關製造業者與零售店。

23. 書店和報攤：2007-2016雇員縮減42.9%，反映數位媒體與電子商務零售商興起。昔日全美第二大連鎖書店Borders在2011年已關閉所有門市。這十年期間，全美書店和報攤總數銳減32.7%。如今亞馬遜占全美圖書銷售41%。

22. 證券與商品實體交易所：2007-2016雇員縮減42.9%，反映買賣股票、選擇權和商品期貨合約的線上交易平台興起，導致實體交易所數量從2007年的312減至2016年的189，降幅達36%，雇員隨之萎縮。

21. 錄音工作室：2007-2016雇員縮減42.9%，反映近年來混音技術進步使音樂製作和發行日益平民化，降低專業錄音工作室的需求。洛杉磯傳奇錄音室Sound City Studios在2011年結束商業營運。

20. 紡織與纖維染整廠：2007-2016雇員縮減44.4%，反映1974年「多種纖維協定」（MFA）廢止後，外國棉進口加劇市場競爭。自最後一批進口配額2004年到期以來，從中國進口到美國的紡品與成衣數量已增加一倍多。

19. 其他出版業：2007-2016雇員縮減44.7%。其他出版業泛指書報雜誌和音樂以外的出版業，例如印製海報、複製畫、年曆或賀卡的業者，這些利基型出版商也遭遇數位媒體平台興起的壓力。

18. 其他存款信貸中介業者：2007-2016雇員縮減45.3%。金融海嘯後，不僅美國人的貸款需求減少，美國四大銀行（美銀、花旗、摩根大通和富國）對小企業放款的意願也降低，而其他存款信貸中介機構，包括工業銀行和私人銀行在內，也感受到壓力。

17. 窗簾和亞麻紡織廠：2007-2016雇員縮減45.6%，呼應美國過去十年來製造業走下坡的趨勢。自從2004年保護美國紡織業的最後一批進口配額取消以來，中國紡織品與成衣進口倍增，許多美國紡織廠不敵市場競爭而停止商業營運。

16. 儲蓄銀行和儲貸機構：2007-2016雇員縮減46.0%，反映金融海嘯動搖民眾對銀行體系的信心，對銀行服務的需求降低，以及線上和行動銀行應用程式（App）興起的影響。

15. 禮服與道具服裝出租店：2007-2016雇員縮減46.9%，反映美國結婚率下滑降低租用禮服的需求，以及中國低價紡織品進口導致禮服售價下跌，鼓勵更多人買來穿，不再用租的。

14. 印刷輔助產業：2007-2016雇員縮減47.3%，反映數位化潮流降低書報雜誌印刷需求，連帶造成書籍裝訂等印刷輔助產業的工作機會流失。

13. 其他電信業：2007-2016雇員縮減47.8%。其他電信業指的是經營衛星追蹤、雷達站操作等專業電信服務的行業，過去十年來因科技進步和自動化加速，導致從業人員數目幾乎減半。

12.專業雇主組織（PEO）： 2007-2016雇員縮減48.1%，反映科技進步提升健保給付、發薪、401(k)退休計畫等人力資源事務的處理效率，降低企業委請專業雇主組織處理這些流程的需求。

11. 報紙出版：2007-2016雇員縮減49.3%，反映廣告和訂閱營收遭有線電視和網路新聞平台侵蝕，平面報紙在數位化潮流下首當其衝，全美各地已有數十種出版物停刊或發行量大減。

10. 電話機製造業：2007-2016雇員縮減51.6%，反映外國廠商的競爭迫使美國業者多年來持續精簡人力。這裡指的電話機包括網路數據機、路由器、電話答錄機等通訊設備。

9. 織襪產業：2007-2016雇員縮減55.9%，反映工資壓力促使美國製造廠外移，將生產線遷往海外工資較低廉的地方。

8. 工商目錄出版業：2007-2016雇員縮減56.0%。這一行蒐集、彙整擷取自公開紀錄的資訊，例如郵寄地址、電話號碼等，傳統上靠印製這類工商目錄收取廣告費，但近來隨更多美國人捨平面刊物、改看數位媒體，廣告營收萎縮導致工作機會腰斬。

7. 土地分割：2007-2016雇員縮減56.0%。土地分割涉及把大片土地細分成一些小地段，以供興建新住宅之用。過去十年來工作機會減半，主因包括業界整併，以及大衰退和房市不景氣影響房地產買氣。近幾年美國房市景氣雖已復甦，仍未重返金融海嘯前的水準。

6. 港埠經營業務：2007-2016雇員縮減58.0%。這一行通常處理貨物和船舶進出港相關業務，如今相關的職務正逐漸面臨自動化，導致工作機會流失，但也提供船貨的裝卸效率和利潤。

5. 相片沖印：2007-2016雇員縮減59.2%，反映數位技術與社群媒體的興起降低相片沖印需求。內建數位相機的手機使用普及，和臉書、Instagram和Snapchat等社群媒體興起，已讓拍照和即時分享更為便捷。

4. 磁性媒體製造和複製業：2007-2016雇員縮減60.5%，反映數位技術與平台興起，導致錄音帶、錄影帶、軟性磁碟等磁性儲存媒體需求日減。

3. 其他成衣織造廠：2007-2016雇員縮減65.1%。這一行包括外衣、內衣、睡衣的針織廠，和美國其他產業一樣，工作機會也隨著技術改良和廠商外移至工資較低國家而大減。

2. 圖書館和檔案館：2007-2016雇員縮減80.3%，反映財政窘困的地方政府砍預算，以志工取代退休的圖書館服務員，以及圖書館使用率逐漸降低。

1. 錄影帶和DVD出租店：2007-2016雇員縮減89.8%，反映HBO、Amazon和Netflix等串流影音服務興起，導致影帶出租店沒落。