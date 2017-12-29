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紐時：川普坦言他因為北韓 才軟化對中貿易立場

2017-12-29 13:26經濟日報 記者劉忠勇╱即時報導

美國總統川普接受紐約時報的訪問表示，他已在貿易問題上「軟化」對中國貿易政策的立場，對中國仍允許石油運往北韓很不高興。

川普在訪談中說：「我一直對中國軟化，因為對我而言還有一件更重要的事，就是戰爭。」

他說：「石油正在進入北韓境內。這有違我約定的協議。」如果中國不在北韓問題上提供幫助，那麼「我會按自己一直以來所說的意願行事」，川普還說，中國必須「為我們提供更多幫助」。

川普28日也警告，中國非法向北韓出售石油，可能讓核武問題的「友好解決方案」流產。

美國總統川普說，對中國仍允許石油運往北韓很不高興。（圖／美聯社）
美國總統川普說，對中國仍允許石油運往北韓很不高興。（圖／美聯社）
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北韓川普紐約時報
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