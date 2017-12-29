紐時：川普坦言他因為北韓 才軟化對中貿易立場

2017-12-29 13:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國總統川普接受紐約時報的訪問表示，他已在貿易問題上「軟化」對中國貿易政策的立場，對中國仍允許石油運往北韓很不高興。

川普在訪談中說：「我一直對中國軟化，因為對我而言還有一件更重要的事，就是戰爭。」

他說：「石油正在進入北韓境內。這有違我約定的協議。」如果中國不在北韓問題上提供幫助，那麼「我會按自己一直以來所說的意願行事」，川普還說，中國必須「為我們提供更多幫助」。