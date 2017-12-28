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Subway美國陷關店潮 發生了什麼事？

2017-12-28 12:46經濟日報 記者易起宇╱即時報導

全球最大連鎖餐廳Subway今年在美國倒了逾900家分店，明年還有可能陷入更大波的關店潮，專家分析原因可能與跟不上潮流、發言人鬧醜聞，公司內衝突，以及折扣競爭有關。

Business Insider報導，Subway目前在美國的分店已從去年底的26,744家減少至25,835家，過去五年來客數減少25%，有加盟主預估全美有三分之一門市業績虧損，明年將會有更多家分店收攤。

專家和業界人士表示，Subway近年來在跟上時代趨勢上陷入了苦戰，這家公司過去主打的「新鮮、健康」已比不上其他店家。一名加盟業者抱怨說，以前Subway的生菜是每天都會進貨，但是現在一周可能只會進貨一兩次，到周末時，那些生菜嚼起來就像是碎紙機的碎紙。

加盟主說，Subway仰賴著特定供應商、不願接納增加更新鮮選項，讓他們倍感挫折。專家也說，在現在民眾被教育更講求營養和食品來源的年代裡，光講求「天然」並不足以振奮營收和消費者忠誠度。

同時，Subway前發言人坦承與未成年少女援交並持有兒童色情影片的醜聞也重創Subway的生意。

不僅如此，Subway日前宣布計劃恢復2016年取消的12吋潛艇堡5美元折扣價，也引來近400為加盟主對公司的抗議，就連當初2003年提出此計畫的加盟主也不滿公司的策略方向。「一旦你持續促銷、建立起消費者心中的低價點，你就很難賣給他們這些潛艇堡真正值得的價格。」

不過，儘管如此，這項促銷還是一項在來客數衰退時期的救急良方，但現在的Subway仍急需做出改變，有專家建議Subway應該降低些品質，重新講求「新鮮」，才能從競爭中找出差異點。

Subway今年在美國關了逾900家分店，明年還可能會倒更多。（路透）
Subway今年在美國關了逾900家分店，明年還可能會倒更多。（路透）
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