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網購分流 英國節禮日購物人潮大減

2017-12-27 22:56中央社 倫敦27日專電

由於越來越多人在家上網購物，往年耶誕節隔天的「節禮日」（BoxingDay），英國精品百貨公司前人山人海的排隊購物人潮景象已大不如前。

歐美百貨公司在節禮日大打折，過去總是吸引排隊購物人潮，但近年來網路購物盛行，加上許多民眾已在11月底的「黑色星期五」大肆採購，留到節禮日的預算自然減少。

26日來到倫敦知名的哈洛德百貨公司（Harrods），上午10時營業前，店門前聚集大批等待人潮，但多是東方臉孔，且人潮也不若往年洶湧，排隊不到10分鐘即可進入店內。

英國廣播公司（BBC）報導，根據研究機構Springboard，截至26日下午5時，購物人潮較去年同日下降4.5％，百貨公司和購物街的人潮減少最多。

Springboard分析經理威爾勒（Diane Wehrle）表示，雖然已預料購物人潮會減少，但幅度較預期大上許多。從過去幾年的耶誕節購物分析，可以看出消費結構上的改變。

威爾勒指出，黑色星期五改變了英國消費者的購物模式，近幾年感覺尤其明顯，商家從11月24日前一星期就開始打折，持續到耶誕節。

她說，購物者傾向先上網物色商品，再到店面去看實品決定，這種有目標的購物型態增加，只看不買，或臨時起意的隨機購買減少。

英國特許營銷協會（CIM）執行長戴利（ChrisDaly）表示，在節禮日，鬧鐘設定早上6時，早起去排隊購物的日子已經過去了。

英國零售研究中心（Centre for Retail Research）分析指出，英國34％人口，約2300萬人參與今年的節禮日大購物，較去年的23％增加，龐大消費者在這一天共花費45億英鎊（約新台幣1800億元），不過有940萬人在線上購物，導致購物街人潮減少。

研究指出，今年網路購物業績是10.3億英鎊，首度突破10億大關，較去年增加7.9％。

英國耶誕節
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