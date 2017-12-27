親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
EF英語能力指標
國際焦點
奇聞不要看
世界萬象
全球財經
美國新聞
轉角國際

辜嚴倬雲：不能接受撤免 謝謝雷倩挺身承擔

感恩 讚嘆Seafood ！2017年你不可不知的流行語

iPhone X傳按計畫量產 中國銷售增溫

2017-12-27 11:44中央社 台北27日電

外媒引述分析師指出，iPhone X並未減產，量產照計畫進行，iPhone X在...
外媒引述分析師指出，iPhone X並未減產，量產照計畫進行，iPhone X在中國大陸銷售增溫，預期明年第1季出貨持穩。路透
分享
iPhone X出貨市場高度關注。外媒引述分析師指出，iPhone X並未減產，量產照計畫進行，iPhone X在中國大陸銷售增溫，預期明年第1季出貨持穩。

國外科技網站Appleinsider引述羅森布拉特證券（Rosenblatt Securities）分析師Jun Zhang投資筆記指出，iPhone X量產仍按照計畫進行，在中國大陸銷售持續成長。

Jun Zhang分析表示，並沒有證據顯示在年底假期過後iPhone X有減產的跡象，反倒是iPhone 8在第4季產能趨緩，相較之下iPhone X產能持續爬升。

Jun Zhang預估，iPhone X在年底假期於北美市場出貨穩健，且過去2週在中國大陸市場出貨成長。JunZhang指出，在中國大陸，iPhone X銷售狀況優於iPhone 8和iPhone 8 Plus加總。

展望明年第1季，報導引述羅森布拉特證券預期明年第1季iPhone X零組件供應鏈出貨表現仍可持穩，維持季節性表現，預估iPhone X明年第1季出貨可超過3500萬支。

市場對於iPhone X出貨趨勢看法不一。創投公司Loup Ventures分析師孟斯特（Gene Munster）日前預期，iPhone X可望在明年1月中旬前達到供需平衡，將有助iPhone明年第1季銷售表現。

他預期蘋果2018會計年度整體iPhone的平均銷售價格可到740美元，明顯高於市場一般預期的705美元。

Patently Apple日前引述市場研究機構StrategyAnalytics分析報告指出，iPhone X相機功能，是帶動早期購買者對iPhone X產生濃厚興趣的主因，此外前置相機鏡頭具備的臉部辨識Face ID功能，更是iPhone X在市場產生區隔化的主力。

不過彭博（Bloomberg）引述國金證券（SinolinkSecurities）分析師Zhang Bin預估，明年第1季iPhoneX出貨量恐下修，低於原先預期，市場開始擔心iPhoneX的高價格可能會影響明年第1季出貨表現。

報導並引述沃倫資本（JL Warren Capital LLC）指出，部分蘋果供應鏈廠商降低訂單，預估iPhone X出貨量將從今年第4季的3000萬支，明年第1季下修到2500萬支。

本土投顧之前報告預期，明年第1季iPhone X出貨可能趨緩，無法達到單季持平，明年第1季iPhone X出貨預估約3000萬支到3200萬支。

iPhone X
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

2018年主要貨幣匯率運勢 策略師們這麼說

2017-12-27 12:32

俄國老婦胃裡取出釘子等152件異物

2017-12-27 13:07

iPhoneSE不到7000 蘋果在印度拼了

2017-12-27 12:45

iPhone X在美鋪貨率 分析師估升至97%

2017-12-27 12:44

專家估越南外匯存底達500億美元

2017-12-27 12:37

韓首富李健熙 持股市值逾5千億台幣

2017-12-27 12:12

紐約台灣商會會長看好美國市場 優於中國及東南亞

2017-12-27 12:10

難民經濟發威 移民為德國注入創業活水

2017-12-27 11:17

Google透明度報告 3大更新上線

2017-12-27 10:48

匯市專家仍看升2018年人民幣對美元匯率

2017-12-27 10:18

Uber汽車租賃事業Xchange Leasing虧損 擬止血出售

2017-12-27 10:16

日本瑞穗銀明年發數位幣J Coin 可與支付寶互通

2017-12-27 10:08

減稅措施帶動 華爾街調高美經濟預期

2017-12-27 09:38

經濟通膨貨幣Fed政策怎麼走？探鮑威爾言行

2017-12-27 09:04

缺乏學名藥競爭 癌症藥物價格飆漲

2017-12-27 08:52

南韓12月消費者信心下滑

2017-12-27 08:13

利比亞輸油管爆炸 西德州原油觸及60美元

2017-12-27 07:55

美元走軟助金價上揚 需求強勁推升鈀金站上17年高點

2017-12-27 07:40

iPhone X需求疲軟傳聞打壓科技股 美股三大指數挫跌

2017-12-27 07:08

國際油價攀兩年半高點 美原油一度破60美元

2017-12-27 06:54

蘋果股價早盤重挫2.5%

2017-12-27 03:30

美國房市買氣夯 將旺到明年

2017-12-27 03:00

美國能源股 可望否極泰來

2017-12-27 03:00

美七大流行趨勢...明年經濟新指標

2017-12-27 02:59

美耶誕零售熱 購物季好兆頭

2017-12-27 02:58

印度職訓重量不重質 藏隱憂

2017-12-27 02:44

超越英法 印度2018年將躍全球第五大經濟體

2017-12-27 02:42

演算法惹禍…歐元耶誕驚魂一度重貶3%

2017-12-27 02:38

日失業率降 物價意外走高

2017-12-27 02:37

全球最大船舶 明年運作開採天然氣

2017-12-27 02:20

美塑膠投資熱 衝擊生態

2017-12-27 01:19

馬雲今年投資砸下110億美金 最大筆是哪家？

2017-12-27 00:24

彭博：日本勞工 明年加薪1%就算多

2017-12-26 23:26

日本11月失業率 降到24年谷底

2017-12-26 23:22

川崎重工 7成商船將登陸建造

2017-12-26 23:19

美國年終銷售 7年來最大增幅

2017-12-26 23:15

假期交易清淡 比特幣跌深反彈10％

2017-12-26 20:16

比特幣業者大膽預測：2018站上6萬美元 將再一波崩跌

2017-12-26 18:08

全球10大經濟體中亞洲將占五席 就在2032年

2017-12-26 17:26
看更多

熱門文章

女模唱歌飆高音 頭痛、身體發麻昏迷3天不治

2017-12-26 20:44

ATM猛吐鈔心好慌 男子一個動作害自己被捕

2017-12-27 10:48

曾經窮過！CEO點1千元早餐留9萬元小費 惹哭員工

2017-12-26 16:45

超驚悚！從消防人員手中滑落 男從15高樓墜落亡

2017-12-26 17:40

星樟宜機場 不再呼叫乘客登機

2017-12-26 22:53

兄弟不是叫假的！60年好麻吉竟是親兄弟

2017-12-27 08:18

影／恐怖泰拳！法國選手遭肘擊 前額凹陷

2017-12-26 17:26

習川會決聯手逼北韓棄核武 中方確立3原則

2017-12-27 00:05

怕北韓射彈失敗或失誤！俄羅斯在海參崴部署S-400

2017-12-26 21:25

俄羅斯再見！俄國年輕世代為逃離國家壓迫遠走他鄉

2017-12-26 15:52

富比世2018年十大預測：川普兒子、女婿會被起訴

2017-12-26 21:00

川普創紀錄 出訪吃透透卻不邀人來國宴

2017-12-26 15:54

男生穿什麼都可 突尼西亞女高中生憤怒拒穿制服

2017-12-26 21:53

浣熊潛住宅攻擊女嬰 2天內募得44萬幫找新租屋

2017-12-26 22:06

嫁給王子壓力山大 梅根穿薄紗、屈膝禮都被說三道四

2017-12-27 10:00

日本父母盼孩子進入演藝圈 童星是怎樣煉成的？

2017-12-26 17:53

美制裁北韓官員 鎖定金正恩愛將

2017-12-27 05:50

西洋棋女子世界冠軍 寧可放棄衛冕也不去沙國出賽

2017-12-27 10:19

超越英法 印度2018年將躍全球第五大經濟體

2017-12-27 02:42

比特幣業者大膽預測：2018站上6萬美元 將再一波崩跌

2017-12-26 18:08

紐約將取締電動腳踏車 騎上街最高罰500美元

2017-12-27 03:19

階下囚朴槿惠與外界零接觸 卻狂K這本漫畫

2017-12-26 17:43

檢方傳喚朴槿惠不去 檢察官親赴獄中訊問仍碰釘子

2017-12-26 14:42

北韓禁過聖誕 曾是「東方耶路撒冷」

2017-12-26 14:59

掌握這六大心法 你也可晉升千萬富翁俱樂部

2017-12-26 15:14

iPhone X需求疲軟傳聞打壓科技股 美股三大指數挫跌

2017-12-27 07:08

玩偶發出母生前錄音 男孩拆耶誕禮物痛哭

2017-12-27 11:50

馬雲今年投資砸下110億美金 最大筆是哪家？

2017-12-27 00:24

電玩成癮 WHO擬列為疾病

2017-12-27 02:08

影／英國王室慶耶誕 準王妃梅根受邀出席

2017-12-26 14:18

制裁北韓陸陽奉陰違？韓外交部：兩國石油交易正遭審查

2017-12-26 17:34

南韓明發布慰安婦協議報告 若惹惱安倍晉三恐不出席冬奧

2017-12-26 17:59

與女公開對罵還飆髒話 杜特蒂長子辭官

2017-12-26 23:56

妹遭情殺後不久母親撞見兇嫌 他憤推受害人權益法案

2017-12-27 10:13

日本民進黨再受創 前黨主席蓮舫宣布退黨

2017-12-26 17:23

懸賞畫作一條線報值3億台幣 年底到期動作要快

2017-12-26 17:33

日擬改出雲號為航艦 陸專家：暗渡陳倉

2017-12-26 13:47

越南成立萬人網軍 刪攻擊政府的「錯誤」觀點

2017-12-27 00:50

熱血警察「震裂」結冰池塘 徒手破冰救落水男童

2017-12-27 11:02

影／男子亂停殘障車位 愛車遭便利貼「重新烤漆」

2017-12-26 17:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top