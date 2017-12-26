蘋果傳攻自駕車 導航感測技術有眉目

2017-12-26 11:12 中央社 台北26日電



蘋果傳深化自駕車布局。外媒報導，蘋果整合自動駕駛導航與感測設備，可讓車輛自動按照導航行駛路線，蘋果也開發可辨識行人的自駕車技術。

國外科技網站Patently Apple報導，蘋果在自動駕駛導航技術上有新進展，可讓車輛自動地按照導航行駛路線。相關技術整合感測設備，可在導航過程中監測行駛路徑的特徵，車輛導航系統也與感測設備相互運作。

蘋果深化自駕車布局，國外財經網站CNBC日前報導，蘋果在3D偵測技術有新進展，蘋果資深人工智慧研究員和機器學習（Machine Learning）研究科學家，揭露蘋果在自動駕駛車應用偵測行人和騎腳踏車者的相關3D技術。

報導指出，蘋果研究人員提出一種只透過光達技術就可進行3D偵測的技術，名為VoxelNet，透過複雜的電腦視覺和人工智慧運算來實現，可動態偵測行人。

外媒先前報導，蘋果執行長庫克（Tim Cook）透露，蘋果正聚焦自駕系統，這是蘋果相當重視的核心技術。

展望無人自駕車趨勢，資策會產業情報研究所（MIC）預估，明年將可看見無人自駕車商用化，應用上以特定場域優先於不固定路線，大眾/商用化先於私人應用。

從商用化模式來看，MIC分析，包括短距無人公車、長途商用無人車、無人計程車及私人無人車等模式。