德國北萊茵—威斯特法倫州（North Rhine-Westphalia，簡稱北威州）近日發生一宗處罰事件引發熱議。一名31歲的敘利亞裔碩士研究生哈娜（Hana）因學業與經濟壓力，於10月25日在公園兒童遊樂區的長椅上打電話傾訴、獨自落淚，遭市政公共秩序服務處人員攔下，被開出約25歐元（約台幣880元）罰單，次日再收到書面警告。

據《紐約郵報》11月27日引述德國媒體消息報導，哈娜當天在北威州蓋爾森基興市（Gelsenkirchen）的「格呂克奧夫公園」（Glückaufpark），打電話於姑姑傾述，隨後卻被市政部門三名警官攔住，確認她沒有陪同孩童後，要求哈娜出示身份證並開出罰單。

當地法規主章遊樂場空間優先面向兒童，規定14 歲以上成年人若無孩童陪同，不得在遊樂場區域逗留，最高可處55歐元（約台幣1936元）罰款，不過報導指，遊樂區標牌並未清晰標注年齡限制。

哈娜無奈表示，當時只想獨處紓緩情緒，認為執法人員可先詢問狀況、禮貌勸導，而非直接開罰。她又稱理解保護兒童的法規，但直批本次執法方式缺少人情味，並質疑處罰淪為斂財手段，指「法律與人道不應互斥」。

事發公園一名路人直言：「對只想休息一會兒的女人處以罰款很荒謬。」同時，亦有不少市民認為規定嚴苛，口頭警告已足夠，嚴苛執法會損害公共空間體驗。市議會發言人則回應，稱這項措施是「相對溫和適度」。

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文章授權轉載自《香港01》