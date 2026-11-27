印度泰倫迦納邦（Telangana）阿迪拉巴德（Adilabad）近日發生家庭命案。19歲少女卡莉亞妮（Kalyani）原定11月25日，與家人安排的一名納爾努爾（Narnoor）男子訂婚，卻在典禮前夕向父親凱拉斯·阿德（Kailas Ade）坦白，自己正與舅父的兒子相戀，希望推翻婚事，翌日（24日）即遭父親殺害。

據印度新德里電視台（NDTV）報導，警方調查後還原事發經過，卡莉亞妮一直隱瞞戀情，直至11月23日晚才向父母攤牌，表明心有所屬，對方正是自己的表哥。

這場談話引爆激烈衝突，凱拉斯得知後勃然大怒，竟於翌日親手將女兒勒死，事後更用圍巾纏繞其頸部，佈置成自縊現場，並向親友及村民謊稱女兒因抗拒婚事而尋短，企圖掩蓋罪行。

然而，家屬在死後短短3小時內異常倉促地進行火葬儀式，更違背未婚女性土葬的習俗，反而成為命案曝光關鍵。部分村民對死因起疑，向警方通報。隨著調查深入，凱拉斯終承認犯行，供稱行兇是擔心女兒的選擇會令家族在社會上蒙羞，少女因抗拒婚事而輕生的說法也遭推翻。

案件再度引發外界對「榮譽謀殺」（Honor Killing）的關注。「榮譽謀殺」是指家族成員以維護家族名譽為藉口，殺害被認為違反傳統道德、性別規範，或使家族蒙羞的親屬。

警方目前已針對案件立案，並持續調查命案發生經過及相關細節。

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文章授權轉載自《香港01》