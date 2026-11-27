斯里蘭卡警方表示，一名男子涉嫌持刀刺死一名女子後試圖逃逸，期間騎乘機車撞上一頭野生大象，隨後遭到逮捕。

一名警官告訴法新社，這名男子現年49歲，涉嫌在斯里蘭卡北部阿努拉達布拉區（Anuradhapura）一名女子的住處持刀刺死她。

但這名警官指出，該名男子試圖騎機車逃逸時，在案發地不遠處撞上一頭正從叢林走上道路的大象，逃亡行動就此告吹。

目擊者告訴警方，大象似乎沒有受傷，隨後返回叢林。

這名男子已被逮捕，目前在警方荷槍看守下住院治療，其傷勢不明。警方另表示，已尋獲涉嫌犯案所用的凶器。

斯里蘭卡人象接觸事件相當常見，當地聚落與農田不斷擴張，經常與大象棲息地重疊。該國估計有7000頭野生大象，當地將大象視為國寶，受到法律保護。

然而，當大象破壞農作物時，偏遠村莊居民有時會出手攻擊牠們。