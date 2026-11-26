結婚迎親不坐豪車不騎白馬，竟然指定要坐推土機？印度日前發生1宗離奇的婚禮，北方邦1名特立獨行的新郎，不顧家人極力反對，堅持坐推土機前往新娘的村莊，沿途吸引大批村民圍觀拍攝。新郎順利完成婚禮儀式後，最終在長輩勸說下妥協，回程改乘傳統私家車載新娘回家，其婚禮排場在社交平台引發熱議。

指定坐推土機迎親 家人勸阻無效

事發於印度北方邦巴赫拉伊奇縣（Bahraich）帕亞格普爾（Payagpur）一帶。據印度《阿瑪爾日報》（Amar Ujala）報導，新郎於11月16日結婚，為令婚禮別具特色、令人留下深刻印象，堅持要坐推土機迎親，而非按當地傳統騎白馬、乘裝飾馬車或豪華房車。家人起初多番勸阻，但新郎態度堅決，家人最終妥協安排推土機。

路人停步圍觀 婚禮後改乘私家車

婚禮當日，新郎戴上傳統婚禮頭飾，坐在推土機上，隨着樂隊伴奏前往鄰近巴爾蘭普爾縣（Balrampur）的新娘村莊。沿途不少路人停步觀看，亦有人舉起手機拍攝，相關影片隨後在社交平台流傳，吸引當地多家媒體跟進報導。

婚禮儀式順利完成後，新郎聽從家人建議，回程時不再坐推土機，改為與新婚妻子同乘私家車回家。

推土機在當地有特殊含意

推土機在印度北方邦具有獨特的社會與政治背景。當地政府近年多次出動推土機拆除被指違規興建的建築物，令推土機在當地常與強硬執法掛鈎；過往亦有其他推土機迎親或送嫁事件中，村民初見推土機駛至，一度以為是執法部門採取行動。

以推土機迎親在北方邦並非首次。2026年6月，莫拉達巴德縣（Moradabad）烏姆里卡拉村1名叫奧斯曼（Osman）的新郎亦曾坐推土機迎親，期間疑在車上吸煙及跳舞的影片在網上流傳，隨後警方就涉事車輛及安全問題採取執法並開出罰單。至於今次巴赫拉伊奇縣的推土機迎親事件，暫未見警方介入或作出處分的報導。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

延伸閱讀：

印度男信徒滾地5公里還願 7壯漢全程軟墊護航 被嘲：似行紅地毯

印度假酒中毒案奪13命96人送院 疑摻甲醇 邦政府被轟瞞報死傷

文章授權轉載自《香港01》