美國佛羅里達州一名警察因為上班期間與多名女性傳送露骨簡訊，甚至透過工作手機接收裸照及性感照片，最終丟掉飯碗。這起事件發生在奧西歐拉郡（Osceola County），員警馬修．皮平（Matthew Pippin）遭郡警長辦公室開除，原因是內部調查人員在他的公務機中發現大量涉及性暗示的訊息及照片。調查發現，皮平傳送多數訊息時，仍處於值勤或待命狀態，違反警察應有的專業紀律，更令人意外的是，他使用工作手機的原因，竟是為了避免妻子發現自己與其他女性的曖昧往來。

外媒「The Daily Star」報導，根據調查資料，皮平與多名女性的對話內容相當露骨，其中一段訊息顯示，他曾詢問一名女性：「寶貝，這樣有讓妳滿意嗎？」對方則回覆：「有，但我想要的是你。」另一次對話中，一名女性透過手機傳送不雅照，皮平收到後竟回覆：「天啊，太性感了，我可能會因此受不了。」

相關訊息及照片全都留存在皮平的工作裝置中，成為調查人員追查違紀行為的重要證據。調查過程中，警方並未發現皮平曾以脅迫或不當手段要求女性傳送照片，相關影像被認定是透過雙方自願的方式取得，但他利用公務設備處理私人曖昧訊息，仍引發嚴重的紀律問題。

面對調查人員詢問，皮平並未否認相關行為，反而坦承自己刻意使用工作手機，而不是私人手機。當被問到原因時，他直言：「很明顯，就是因為我老婆。」他也承認，自己在訊息中的言行確實不妥，身為已婚男性不應與其他女性大聊鹹濕話題，尤其是在工作執勤期間。皮平表示，自己知道相關行為不正確，無論從婚姻關係或職業操守來看，都不應該發生。不過，這番坦承並未改變調查結果，奧西歐拉郡警長辦公室仍決定將他解雇。

檢方目前並未對皮平提出刑事指控，這起事件主要以警局內部違紀調查及人事處分告一段落。奧西歐拉郡警長克里斯．布萊克蒙（Chris Blackmon）對此表達強烈不滿，強調執法人員肩負維護社會安全的責任，必須遵守比一般職業更高的誠信、問責及專業標準。他在聲明中指出，任何警局成員只要未能維持應有紀律，甚至辜負民眾信任，警局就必須採取明確行動。

布萊克蒙也表示，警徽並不代表特權，任何警員都不能凌駕法律，也不能免除社會對執法人員的合理期待。警長辦公室強調，警察的使命是以誠信與透明的態度服務居民、保護社區，皮平的行為顯然與這項職責背道而馳，因此決定終止僱用關係。