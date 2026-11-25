日本一名30多歲、年薪約1000萬日圓（約新台幣200萬元）的大企業員工透露，自己每天實際工作時間僅約1至2小時，其餘時間不是滑網路新聞、看漫畫，就是趁上班時間跑去電影院看電影，居家辦公時更常追劇、看書。雖然薪水和工作環境都不錯，卻因長期無事可做，逐漸對生活感到空虛。

據日媒《集英社》報導，一名在大型企業任職的A先生表示，自己每天早上約9點進公司，先查看電子郵件，接著稍微確認資料，通常就沒有其他工作。下午則常常盯著行事曆，等待主管交辦事項，直到下班時間。偶爾他還會以「外出開會」為由離開公司，到電影院看電影或在咖啡廳打發時間，結束後再回公司。公司配發的手機雖然隨身攜帶，但幾乎不會接到電話。

居家辦公時，A先生的空閒時間更多。他表示，早上開啟電腦、確認郵件後，便能自由安排時間，甚至一口氣追完Netflix、Amazon Prime Video上的影集。不過，他強調並非完全不工作，只要收到訊息或主管交辦資料，仍會立即處理，只是工作量實在太少。

A先生過去也曾經常加班，直到一次人事異動後，負責的業務逐漸減少。他曾主動詢問主管是否有能幫忙的工作，卻只得到「有需要再請你處理」的回應，久而久之也不再主動詢問。儘管主管知道他的工作量不多，卻幾乎沒有因此責備他，他的考績不僅沒有變差，薪水甚至每年會微幅調漲，讓他始終沒有離開的動力。

不過，這樣的生活並非全然令人羨慕。A先生坦言，雖然朋友聽到他的工作狀況都直呼「太爽了」，但自己偶爾也會懷疑，長年幾乎沒有工作、沒有累積新經驗，未來究竟還能留下什麼。他看到同期同事升遷、負責大型專案時，也會忍不住反思自己的處境。

只是考量到房貸和家庭，他沒有勇氣為了重新尋找工作成就感而接受降薪轉職，也不打算主動離開現有部門。他坦言，過去總覺得工作只是為了領薪水，如今才發現，除了收入之外，工作帶來的成就感與經驗累積也很重要。