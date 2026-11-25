一家日本廣告代理公司的23歲女員工，頂著名校高材生光環入職，面試時展現出色的應對能力與工作企圖心，原本被視為公司重點培養的人才，沒想到才上班短短60天竟突然寄出離職信。更令人意外的是，她離職的理由並非工作不適應、薪水太低或職場人際問題，而是得知自己愛慕的主管即將跳槽，認為主管離開後，繼續留在公司已經失去意義。意料之外的答案讓資深人資感到錯愕。

根據日媒「日刊SPA！」報導，48歲的廣告代理公司人資主管佐伯透露，公司每年為了招募優秀人才都得費盡心思，尤其與大型企業相比，中小企業更需要透過各種方式吸引求職者。其中，23歲的宮內被視為難得的人才，不僅曾獲得大學校園小姐頭銜，國高中時期也曾在英國生活，具備語言能力與國際視野。面試時，她的談吐、應答及職涯規劃都相當出色，讓面試官印象深刻。

負責帶領她的34歲公關課長柴田，同樣具有海外留學背景，曾在美國洛杉磯的大學主修行銷。兩人初次見面時，宮內便主動提出運用社群媒體推動企業對消費者的公關策略，積極程度讓柴田相當欣賞，甚至直接給出「合格」評價。入職後，柴田也經常帶著她參與業務活動，對她的工作表現讚譽有加。

然而，這段看似順利的職場關係，卻在入職約兩個月後出現意想不到的轉折。黃金周假期結束、5月底即將到來之際，佐伯突然收到一封由宮內寄出的信件，打開後才發現竟然是辭職通知。信中寫道，她得知直屬主管柴田即將離職，因此認為沒有主管的工作環境已經失去任職的意義與目標，決定自即日起辭職。佐伯反覆閱讀信件，仍難以理解這名原本備受期待的新進員工，為何會在到職僅60天就做出如此決定。

佐伯事後向公司其他員工了解，才逐漸揭開背後原因。原來，宮內在實習期間就由柴田負責指導，當時便單方面對這名主管產生愛慕之情。佐伯指出，如今柴田被其他公司挖角，宮內也因此萌生跟隨對方離開的念頭，「更尷尬的是，柴田早已有妻子與孩子」。佐伯對此感到相當無奈，坦言即使是長年負責招募的人資主管，也很難單從面試過程看出求職者真正的動機，未來勢必得更加謹慎評估人才。

事實上，新人入職不久便離職並非日本職場的罕見現象。日本厚生勞動省2026年10月公布的調查顯示，2023年3月大學畢業後進入職場的求職者，有31.2%在3年內離職，換算下來幾乎每3人就有1人離開第一份工作。其中，入職第1年就辭職的比例為11%，相當於每9名大學畢業生就有1人撐不過第一年。若進一步按照產業分析，住宿業、餐飲服務業的3年內離職率最高，達49.9%，生活相關服務業及娛樂業也達49.8%，幾乎每2人就有1人離職；相較之下，電力、瓦斯、熱能供應及自來水業僅11.8%，產業間差距超過4倍。

報導指出，這項統計是根據就業保險紀錄計算，並未區分離職原因，因此無論是為了追求更好的職涯發展，或是像宮內一樣因個人因素突然辭職，都被納入統計。對企業而言，如何降低新人離職率固然重要，但對求職者來說，選擇第一份工作時，除了薪資、福利及職涯發展，也應該釐清自己真正想追求的是什麼，避免將個人情感與職場選擇混為一談。