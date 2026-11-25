赴日本旅遊要小心！東京知名觀光景點新宿近期頻傳敲竹槓事件，不少外國遊客在街頭受到拉客人員招攬，以為只是到店內喝一杯，卻在未經同意的情況下遭刷卡高額費用，甚至有遊客被盜刷高達960萬日圓（約新台幣198.5萬元）。今年1月至10月，當地外國遊客受害通報件數已達約240件，為去年同期的3倍。

日媒「Yahoo!ニュース」根據南韓媒體「KNN News」19日報導，東京新宿是許多外國遊客造訪的熱門景點，然而，近期當地針對外國遊客的敲竹槓事件急遽增加。新宿警察署統計，今年1月至10月共接獲約240件外國遊客受害通報，若加上日本民眾的受害案件，總件數已達約340件。

所有案件的受害金額合計約32億6000萬韓元（約新台幣7972萬元），已超過去年全年受害金額的2倍，其中甚至有遊客信用卡遭盜刷960萬日圓。

街頭搭訕藏陷阱！進店喝酒遭高額刷卡

這類案件的常見手法，是由拉客人員在街頭鎖定外國遊客，主動上前搭話，以「要不要進來喝一杯？」等話術招攬遊客入店消費，隨後在未經顧客同意的情況下刷卡收取高額費用，讓遊客措手不及。

日本警方日前在東京新宿歌舞伎町逮捕一名62歲奈及利亞籍男子及另一名共犯，兩人涉嫌違反《風俗營業法》，無照經營提供陪侍服務的酒吧。警方也曾接獲該店涉及敲竹槓的投訴，目前除了調查無照營業情形，也正針對不當收費的嫌疑展開調查。

日本警方加強取締 籲遊客留意3件事

為遏止類似事件持續發生，日本警方已加強取締歌舞伎町一帶針對觀光客的街頭拉客行為，並提醒遊客注意以下3件事：

．切勿輕易跟隨街頭陌生人前往店家消費。

．進入店家前務必確認收費標準及付款條件。

．信用卡付款後應立即確認刷卡金額是否正確。

除了新宿頻傳敲竹槓事件外，日本也出現新型態強迫推銷手法。據「朝日電視台」報導，有外國女子闖入餐飲店，打著聽語障人士募款及文化交流的名義，以500至1000日圓（約新台幣103至206元）兜售日本國旗，甚至不給錢就不離開。專家懷疑背後恐有集團操控，呼籲民眾堅定拒絕，若遭持續糾纏，應立即報警處理。