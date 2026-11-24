婚姻生活陷入「無性危機」該怎麼辦？日本一名32歲已婚人妻因為需求旺盛，卻與大15歲的丈夫長期缺乏親密互動，為了滿足生理需求又不想背叛婚姻，她竟突發奇想決定「下海當成人片女優」。令人意外的是，當她向老公坦白要去經紀公司面試時，對方不僅完全沒生氣，每次收工後甚至會淡定祝福「很開心妳玩得愉快」，超前衛的夫妻相處模式引發熱議。

據日媒《日刊SPA》報導，於2026年1月正式出道、今年32歲的女演員高嶋和原本是全職家庭主婦，經濟狀況並不拮据。她坦言與2022年結婚的老公相差15歲，但從新婚初期親密次數就少得可憐，到了第三年更是徹底進入無性狀態。自認性慾極強的她苦思許久，最終得出「做不算出軌的事，就是成為性感女優」的驚人結論，隨即主動向經紀公司報名。

事實上，高嶋和的情路向來充滿「禁慾」色彩，大學時曾與一任男友交往五年卻從未發生關係，沒想到婚後竟再次面臨無性難題。當她鼓起勇氣告知丈夫要去面試女優時，反應竟像聽到她要去逛街一樣，只回覆「小心點」。面對外界好奇丈夫是否有特殊癖好，她笑稱老公連她的作品都沒看過，只是單純把這視為一份正當工作，甚至會祝福她「拍攝愉快」，讓她感到既開心又複雜。

除了人妻女優的身分，高嶋和的過去履歷更是驚人。她學生時代是名副其實的學霸，不僅成績頂尖還擔任過班長與學生會幹部。大學時期因熱愛日本傳統文化參加太鼓社，甚至曾毛遂自薦進入藝伎館工作。此外，近30歲時她為了改善體態投入重訓，竟一舉奪下健美比賽新人組亞軍，今年五月更在粉絲的熱情應援下參加了魅力組競賽。

投身成人影視產業後，高嶋和不僅在表演中找到成就感，更享受團隊合作的氛圍，未來甚至計畫與健身同好粉絲舉辦「聯合重訓喝蛋白粉」的見面會。她透露，夫妻倆剛結婚時曾因生子計畫備感壓力，如今這份特殊職業反而讓兩人徹底釋懷，決定享受專屬的二人世界，將這份工作視為夫妻攜手共度人生的獨特方式。