大多數人對婚姻的想像是雙方認定彼此，下半輩子只有彼此的單一伴侶關係，不過，隨著社會思想開放，愈來愈多人即使步入婚姻仍維持「開放式關係」。一位X帳號名為「Hotwife Xo」的豪放人妻表示，即使步入婚姻仍享受和男人調情，她直呼「我是結婚了，又不是死了」。

根據「太陽報」報導，一位X帳號名為「Hotwife Xo」的人妻表示，自己和丈夫傑克即使在婚後也保持「開放式關係」。Hotwife Xo坦承，會戴著婚戒和其他男人約會且發生性關係，但老公傑克不僅毫無怨言、甚至樂在其中。

這名來自加州的成人內容創作者表示，雖然她正處於一段美滿的婚姻當中，但同時也維持多重伴侶關係（polyamorous）。Hotwife Xo表示，這種生活型態絕非網路人設，婚姻、婚戒全都是真的，而老公傑克更十分支持自己。Hotwife Xo提到，她曾向粉絲解釋許多人誤會她不斷外遇，「最荒謬的地方在於，我老公對我約會計畫的掌握度，可能比我自己還清楚。」

為何婚後仍選擇維持開放式關係？Hotwife Xo進一步指出，「很多人覺得已婚婦女就該停止調情，這點真的很有趣。我是結婚了，又不是死了。」而對於夫妻相處模式，Hotwife Xo也承認並非所有人都能接受他們的價值觀，若聽到自己和老公的日常對話恐怕會為之震驚，「不過轉念一想，我們對『正常』的定義本來就跟別人不太一樣。」

所謂辣妻（Hotwife）和傳統需要雙方共同參與的交換伴侶（Swinging）不同，是一種在非一夫一妻制的共識下，已婚女性獲得丈夫支持的前提下與其他男性建立性關係。