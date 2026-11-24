職場上遇到愛吹噓又愛「收割」他人成果的同事怎麼辦？日本東京一名軟體公司專案經理，長期飽受一名派遣工程師困擾，對方不僅態度傲慢、整天把輝煌戰績掛嘴邊，更被抓包私下偷拿菜鳥寫好的程式碼充當自己的心血。在無確鑿證據的情況下，這名主管決定在程式碼中偷偷動手腳，選在公司發表會現場當眾讓他現出原形，上演一場堪稱教科書級別的職場逆襲。

據日媒《日刊SPA》報導，任職於東京中型軟體開發公司的42歲專案經理坂本（化名），過去三年來一直被團隊裡的派遣工程師M男搞得相當頭痛。M男自稱曾待過知名大企業的系統開發部門，雖然確實具備一定技術底子，但為人極度高傲，經常對同事嗆聲「這種案子我在前公司只要三天就能搞定」，久而久之成了團隊裡人人避之唯恐不及的人物。

更過分的是，公司內部陸續傳出M男根本沒有認真參與專案開發，而是直接挪用新進員工辛苦撰寫的程式碼。他習慣將菜鳥寫好的程式東拼西湊，再大言不慚地向坂本彙報是自己從零開始研發的心血。直到一名受害的新進工程師K鼓起勇氣向坂本舉報，這項惡劣行徑才正式曝光，但因缺乏直接證據，坂本一時之間也無法向派遣公司提出解約抗議。

為了徹底揪出這名「職場吸血鬼」，坂本決定利用某大客戶委託的商業App專案設下陷阱。在交付客戶前的內部演示會前夕，坂本先一步向新員工K取得原始碼，並在裡頭暗藏了一段能透過伺服器遠端控制的特殊程式，隨時能觸發語音警報。果不其然，M男再次如法炮製，輕鬆竊取了K的原始碼並包裝成自己的作品，完全沒察覺程式早已被動過手腳。

內部發表會當天，毫不知情的M男一如往常地站在台上，得意洋洋地向眾人介紹這款「自己開發」的應用程式。就在App正式啟動的瞬間，坂本在台下果斷按下遠端開關，會場音響隨即傳出一陣清晰的語音廣播：「這款應用程式是由K開發的。」突如其來的自白聲響徹全場，讓在場所有人瞬間看傻了眼。

面對現場一陣騷動，坂本立刻順勢上前圓場表示：「不好意思，剛才的示範好像出了點小狀況，接下來就由K接替M繼續為大家講解這款App吧。」被當眾抓包的M男當場語塞、面如死灰，只能交出簡報權；而接手講解的K則憑藉紮實功力獲得一致好評，最終順利將專案交付給客戶。

在生成式AI與開源程式碼普及的現代，軟體開發界對於「合理引用」與「惡意抄襲」的界線愈發重視。事後坂本將發表會上的鬧劇如實通報給派遣公司，對方負責人連忙致歉並對M男祭出嚴厲處分，M男也在不久後離開團隊，不僅讓部門士氣大幅回升，也成功守住了公司的專案品質與客戶信任。