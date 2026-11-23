日本JR東日本交通IC卡Suica（西瓜卡）新吉祥物日前亮相，沒想到竟意外撞臉幼教品牌「倍樂生」旗下的書包妖精Korasho。兩隻角色都有一對長長彎彎的耳朵，連外型輪廓都十分相似，讓日本網友笑稱，「根本是失散多年的兄弟！」

JR東日本18日公布Suica新一代形象吉祥物，準備接替長年深受民眾喜愛的「Suica企鵝」。新角色擁有紫色身體、白色臉蛋，以及一對兔子般的長耳朵，造型相當搶眼。

JR東日本先前公開3款候選設計交由民眾票選，最終紫色的「B方案」從166萬4399票中拿下86萬152票，成功當選。目前JR東日本正在公開徵求新角色名稱，活動將持續至12月15日，最終結果預計明年3月31日的新舊角色交接典禮上揭曉。

不過，新角色才剛亮相，就有眼尖網友發現，牠的模樣似乎有點眼熟。原來，出版「巧虎」的幼兒教育品牌「倍樂生」（Benesse）旗下「進研zemi小學講座」，早在1998年就推出名為Korasho的吉祥物。

這隻以小學生書包為靈感設計的妖精，擁有紅色身體和一對長耳朵，與Suica新吉祥物的輪廓十分神似。

「進研zemi小學講座」官方19日也在X引用JR東日本的貼文，附上Korasho笑容滿面的插圖，並以角色口吻寫道：「我也能和紫色的孩子成為好朋友嗎……？」彷彿主動向這位剛出道的「遠房親戚」打招呼。

這場意外的吉祥物「認親大會」隨即引發網友熱議，紛紛留言「根本已經是兄弟了吧！」、「你們根本長得一模一樣！」、「連剪影都撞型了」，還有人驚呼「比想像中還像，難道真的是親戚？」兩隻吉祥物意外撞臉，也為Suica新角色的登場增添不少話題。