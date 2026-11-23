日本最近掀起一股令人摸不著頭緒的「少林寺」風潮。青少年闖進派出所大喊「少林寺」，或是撥打報案電話衝著警察喊「少林寺啦」後掛斷，並將惡作劇過程拍成影片上傳社群平台。這種被稱為「少林寺Racing」的騷擾行為近來在各地蔓延，甚至有人因此被捕。

日本海電視台報導，島根縣松江市警方17日逮捕兩名分別為17歲及16歲的少年，兩人涉嫌與其他3名友人共謀，利用公共電話惡意撥打110報案電話，妨礙警方執行勤務，涉嫌觸犯日本刑法的「偽計業務妨害罪」。

松江警察署表示，5名少年於10日晚間11時44分及11日凌晨0時1分左右，從松江市內一間超市前的公共電話，先後兩次撥打110報案電話，內容都是「少林寺じゃ」（少林寺啦）等毫無意義的口號。

警方接獲電話後展開搜索，先找到其中一名涉案少年，經過進一步調查，確認共有5人參與犯案，其中被認定為主謀的兩名少年於17日上午7時左右分別遭到逮捕。

這場惡作劇也讓警方疲於奔命。從第一通報案電話打進來，直到11日凌晨2時左右，松江警察署共有3名員警負責處理報案，另外13名員警投入搜索，總計16名警察的正常勤務受到影響。

警方表示，5名少年彼此是朋友，目前正調查犯案動機及是否涉及其他案件。相關人士指出，松江警察署轄區內，先前也接獲多起疑似「少林寺Racing」的騷擾電話。

事實上，這股奇特風潮從今年9月起便開始在日本各地蔓延。

AERA DIGITAL報導，TikTok上流傳的一段影片中，兩名少年走進一間空無一人的派出所，竟然爬上辦公桌，一邊大喊「少林寺」，一邊蹦蹦跳跳，還動手拍打派出所拉門，周圍不時傳出笑聲。最後兩人若無其事地離開現場。

類似的惡作劇陸續在大阪府、兵庫縣、廣島縣及富山縣等地出現，從小學生到高中生都有，部分少年已遭警方輔導，甚至逮捕。

被問到為何做出這種行為時，有人表示只是模仿社群平台上的影片，也有人認為捉弄警察很好玩。

不過，最令人好奇的是，為什麼偏偏要喊「少林寺」？一般人聽到「少林寺」，可能會聯想到中國著名的佛教寺院，或是武術「少林寺拳法」，但這股風潮與兩者是否有關，目前仍沒有明確答案。詢問青少年是否知道口號「少林寺」的意思，也沒有人知道答案。

熟悉社群平台流行語的宇都宮大學講師堀尾佳以分析，「少林寺」之所以能迅速流行，可能正是因為這個詞與警察毫無關聯，反而產生令人意外的效果。

她指出，突然有人衝進派出所大喊「少林寺」，警察恐怕也會一頭霧水，而這種不知所措的反應，可能正是少年們覺得有趣的地方。

此外，「少林寺」也可能發揮類似主題標籤（Hashtag）的作用。即使參與者彼此不認識，只要喊出相同口號，就像是在宣告「我也參加了少林寺Racing」，藉此產生群體認同感。

堀尾指出，社群平台讓流行語的傳播速度大幅加快，但退燒速度也同樣驚人。過去流行語可能維持較長時間，如今卻可能瞬間爆紅，又隨著下一個話題出現而迅速被遺忘。

只是，對於警方而言，這種惡作劇顯然一點也不好笑。從闖入派出所搗亂，到惡意撥打報警電話，這些行為不僅耗費警力，也可能影響真正需要緊急救援的民眾。隨著各地陸續出現逮捕案例，這股熱潮也讓日本社會重新關注社群平台模仿文化對青少年的影響。