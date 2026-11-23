巴西救難人員與當地媒體報導，一名罹患阿茲海默症的74歲男子在亞馬遜（Amazon）雨林迷失11天後奇蹟生還，他在受困期間靠吃野生果實、睡樹葉鋪成的床維生。

法新社報導，這名老翁失蹤9天後，他的孫女蒙特斯（Sara Montes）在社群平台Instagram發布影片，懇求消防人員不要放棄搜尋；她當時表示，當局原定於今天、即11月22日暫停搜救行動。

根據一組國家公園巡邏員及一名救難人員在社群媒體發布的貼文，救難人員於20日在距離老翁失蹤地點約10公里處發現他的蹤跡。

現場救援畫面顯示，老翁當時只穿著內衣褲坐著，神情顯得迷茫困惑。

巴西新聞網站G1發布的影片則顯示，數名男子用簡易擔架抬著他穿越茂密森林。

當地媒體今天報導，這名老翁名叫桑托斯（Ferreirados Santos），過去曾是一名非正式礦工，對雨林環境相當熟悉；他受困期間靠著採食亞馬遜棕櫚樹「曲葉矛櫚」（buriti）的果實，並飲用天然水源得以存活。

公園巡邏員席瓦（Nerivan da Silva）告訴G1新聞，搜救人員在林間發現老翁用巴西莓棕櫚葉鋪成的床鋪，以及顯示他一直在原地繞圈行走的腳印。

在救難人員展開搜尋的這片濃密雨林中，茂盛植被往往使能見度受限在短短幾公尺內。

根據G1報導，截至今天上午，桑托斯仍在醫院接受治療與觀察。