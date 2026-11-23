日本網站「律師.com」報導，一名男子點了白飯、明太子與酸菜「吃到飽」的天婦羅定食，連吃14碗白飯後，在要第15碗時遭店員拒絕，結帳時還被警告，事後他在社群發文一邊回味現炸的天婦羅「非常棒」，寫道「希望哪天還能再去吃」，還一邊自嘲「確定被列入黑名單」。對此，律師寺岡慎太郎指出，既然店家標榜「吃到飽」，無限續加便屬於餐費契約的一部分，只要顧客沒有刻意剩食等惡意行為，店家若未在點餐前明訂上限，沒有權力在用餐途中單方面喊卡。

此事件在當事者發文後引起日網熱議，有日本網友指出就算「白飯吃到飽」也該遵守「2至3碗」的常識與默契，建議業者乾脆明訂「免費續飯限3碗」，以免遭網紅踢館或被貪心客霸佔餐點。日本前特搜部主任檢察官前田恒彥也補充，法界對此見解分歧，另一派律師認為「免費續加」默示以「合理用餐範圍」為前提，若嚴重超出常理或導致食材不足、影響其他客人，店家仍有權拒絕。

不過，這起爭議由臉書粉專「日本省錢小站」分享給台灣網友後，卻呈現截然不同的風向，突顯台日文化的差異。相較於日本重視「不給店家添麻煩」的潛規則，台灣網友幾乎一面倒力挺顧客，紛紛留言大酸「怕人吃就不要開吃到飽」、「沒浪費食物有什麼好攔的」、「笑死，那寫上限14碗就好了」。

不少台灣民眾更點出，台灣餐廳的免費白飯向來是「吃得完就隨你吃」，大胃王畢竟百中無一，店家平均下來根本不會虧本，原本還能趁機宣傳「有人來店裡狂吃15碗飯」，半途攔阻反變成反向宣傳、有害形象。