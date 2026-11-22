港人愛旅遊，不少人對選擇入住的酒店有嚴格要求，除了關注房間衛生狀況，更會留意設備是否齊全。

外國生活資訊網站「Bright Side」曾有專題報道，引述多名自稱是酒店從業員在社交平台分享的行業內幕，揭露多項住客鮮為人知的衛生盲點與服務潛規則，當中包括呼籲「無論房價多貴，都不要使用酒店吹風機」，而且除非當面看到廚師烹煮，否則不要吃炒蛋。

根據「Bright Side」網站整合相關酒店員工爆料，有從業員指出，無論入住多昂貴的酒店，旅客都應避免使用房內提供的吹風機，因為房務員清潔浴室時，通常只會重點消毒馬桶與洗手盆，但吹風機往往被忽略，這種電器日常會有不同住客頻繁地手握使用，而他們雙手未必會好好清潔，加上可能近距離吹毛髮，導致吹風機表面容易「細菌叢生」，甚至成為細菌溫床。事實上，不少港人去旅行時都會自帶吹風機，以保持個人衛生。

多名房務員工亦披露了客房清潔的「省時潛規則」：

1. 床罩與毛氈極少清洗

房務員在退房清潔時通常只會更換貼身床單，至於裝飾用床罩（Coverlet）或備用的第二條毛氈，除非出現明顯污漬且無法遮掩，否則極少每次清洗。有員工更警告住客切勿直接睡在酒店枕頭上，建議自備枕頭套。

2. 回收空瓶灌裝過期洗護品

針對浴室免費提供的小瓶裝洗髮水與沐浴露，有員工聲稱部分酒店為節省成本，不會更換新瓶，而是由清潔人員回收空瓶後，從儲物室擺放數月、甚至已過期的大型散裝桶中重新灌裝並密封。

3.行李遭粗暴對待

有員工坦言，住客寄存的行李通常被堆放在視線死角的小房間內，「如果行李箱夠大，我們就會坐在上面休息；如果夠小，我們甚至會拿它來踢足球。」

五星級餐飲內幕：色素扮藏紅花醬、預製蛋漿5分鐘成炒蛋

在餐飲衛生方面，爆料內容同樣令網友咋舌。有自稱曾於全球多間豪華五星級酒店工作的前員工透露，部分酒店自助餐（Buffet）的食材質素低到不敢想像，「我曾親眼見過廚房在普通醬汁中加入黃色食用色素，便標榜為『藏紅花醬』（Saffron sauce）；所謂香煎海鱸魚，其實只是批發袋裝的廉價雜魚柳」。該員工更指，部分廚房人員甚至會擅自更改食材的保鮮期標籤，以控制食品成本。

另1名負責夜班及早餐籌備的員工則表示，除非親眼目睹廚師在眼前「打蛋」烹煮，否則絕不吃酒店自助早餐的炒蛋，因為早餐的繁忙時段內，廚房為了應付龐大客量，普遍直接將大桶裝的預製液態蛋漿倒入鍋中，加熱成糊狀就上盤，務求在5分鐘內完事，形容「賣相與味道均令人作嘔」。

除了揭露陰暗面，「Bright Side」的文章亦整合了多名酒店員工分享的實用「著數攻略」，教導旅客如何善用酒店運作機制爭取權益：

1. 破解過期取消罰款

若已過了免費取消訂房的截止期限，切勿直接要求取消。有員工傳授，可先致電酒店將入住日期「免費改期」推遲數天，等待約5分鐘系統更新後，再致電取消該筆已處於免費取消期內的訂單，即可避過罰款。

2. 無障礙房型浴室大一倍

若喜歡寬敞的洗手間，訂房時可主動要求安排「無障礙客房」（Handicap accessible room，配備無門檻淋浴間），這類房型的浴室面積通常比標準房大一倍。

3. 晚上9點後前台議價

有前台職員透露，若酒店在晚上9時後仍未客滿，前台職員通常擁有極大權限給予現場或致電查詢的客人特惠房價，禮貌詢問往往會有意外驚喜。

若對入住的房間極度不滿，有網友分享可在入住首晚後，禮貌向經理反映半夜皮膚發癢，並在床單發現疑似小蟲，暗示可能是「床蝨」（Bedbug），並表示若獲安排換房便不會在旅遊評論網站提及此事，酒店為免聲譽受損，多數會免費為住客升級至套房。

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文章授權轉載自《香港01》