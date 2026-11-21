俄羅斯北部城市北德文斯克（Severodvinsk）一名29歲男醫生被指控，誤判73歲女患者死亡後，赴太平間補充注射麻醉藥致老婦身亡，涉嫌為掩蓋醫療失誤殺人。目前，法院裁定羈押該醫生兩個月，以待進一步調查。

綜合外媒報導，涉案醫生為北德文斯克市第二醫院麻醉師兼重症監護醫生吉爾（Oleg Gil），73歲婦女Galina Edakina在2025年12月因急性血栓入院，治療期間病情惡化發生心臟驟停。

吉爾在施救半小時後，誤判患者已死亡，隨即患者遺體移送太平間。相隔約兩小時，太平間職員察覺老婦仍有生命跡象，立刻通知醫院。

案情指，吉爾抵達現場確認患者仍然存活，卻沒有展開救治，反而注射麻醉藥異丙酚（Propofol，俗稱牛奶針），該藥若缺乏配套生命維持設備，可引致呼吸停頓，老婦其後不治死亡。

報道稱，該案時隔約11個月才對外公開，期間吉爾仍正常執業並取得新專業資格。俄羅斯偵查機關以涉嫌處於無助狀態者的罪名，將吉爾羈押2個月並展開調查，若定罪最高可處終身監禁；辯方則辯稱，醫生的處理符合醫療規範，患者本身病重，屬自然死亡，用藥與其離世不存在因果關係。目前，案件調查仍在進行。

延伸閱讀：

男子車禍後遭運往停屍房 「死而復生」不急於求醫反而先抽煙慶祝

泰國布吉島凌晨大火釀11死36傷 逾百電單車助燃煙囪效應奪命

文章授權轉載自《香港01》