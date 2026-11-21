美國德州（Texas）一名70歲死刑犯丹尼斯（Reinaldo Dennes）於當地時間周四（19日）接受執行毒針注射死刑，過程長達63分鐘，期間死囚不斷表示痛苦。據監獄人員指，他們在尋找死囚適合打針位置時出現困難。

美國KTBS新聞台報導，丹尼斯在當日下午6時被固定在擔架床上，在注射程序開始前丹尼斯發表一個簡短聲明，表明希望其親友知道，自己過去30年很幸福，因他「體會到天父的愛」，隨後向監獄人員示意可以開始執行。

注射程序開始後，他立刻驚呼大叫「好痛！快點！快點！」他痛得罵粗口，並不斷懇求天父「快點將痛苦帶走」，同時注射期間亦指他的右腳「痛得要命」。

報導稱，他之後開始發出沉重的疼痛呻吟聲，再然後發出類似打呼的聲音，且一聲比一聲微弱，最後以一聲響亮的鼾聲作結，隨後呼吸變得愈來愈輕淺。

整個程序於下午7時07分結束，距離他被固定在擔架床上已過去63分鐘。經醫師檢查確認，丹尼斯於下午7時08分在位於亨茨維爾（Huntsville）的監獄內被宣告死亡。

德州刑事司法部發言人埃爾南德斯（Amanda Hernandez）證實，執行小組在成功將針頭插在丹尼斯的左腳及左頸側之前，曾多次嘗試尋找合適的靜脈，但未能成功。埃爾南德斯還暗示，丹尼斯可能在假裝疼痛，指他未有進行藥物注射前，已經開始在喊痛，「這並非我們首次必須在其他部位進行靜脈注射，也不是第一次有受刑人聲稱立刻感到疼痛」。

丹尼斯在1996年因謀殺珠寶商人蘇奇（Janos Szucs）而被判處死刑，蘇奇在當時被發現陳屍於休斯敦（Houston）的辦公室內並身中多槍，同時亦導致保安科普蘭（David Copeland）受傷。

在此之前，美國各界均對注射死刑制度展開新一波檢視。美國田納西州女死囚派克（Christa Pike）執行死刑失敗，在注射兩劑戊巴比妥（pentobarbital）後仍存活下來。據女死囚律師指，藥物可能並未正確進入血管內，而是積聚在她的手臂中，導致其手臂出現灼傷與水泡。

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文章授權轉載自《香港01》