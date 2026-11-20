澳洲一名小學男老師，竟在校內男廁偷偷安裝針孔攝影機，長達半年偷拍近300名學童。這名老師原本深受學生與家長喜愛，直到清潔人員意外發現藏在廁所裡的攝影機，才讓他的犯行曝光。

據澳洲廣播公司ABC報導，33歲的布拉米爾斯（Timothy Blamires）原本任職於墨爾本的金斯伍德小學（Kingswood Primary School），平時熱愛科技，也頗受家長歡迎。不過，他從2025年10月至2026年4月期間，在學校男廁設置隱藏式攝影機，將鏡頭對準小便斗，非法拍攝學生如廁的畫面，受害學童將近300人。

今年4月，一名清潔人員在打掃男廁時發現攝影機，這才揭發這起偷拍事件。布拉米爾斯遭警方逮捕後被羈押，並被指控製作及持有兒少性虐待影像、非法安裝監視設備等罪名。

11月20日，布拉米爾斯透過視訊方式從監獄出庭，身穿綠色囚服，當庭承認全部13項罪名。現場還有十多名學生家長旁聽。一名家長在庭後表示，整個社區都受到嚴重衝擊，幾乎沒有人不受影響。另一名家長則坦言，對這名原本深受信任的老師感到憤怒與失望。

男子預計於明年5月10日再次出庭，法院將進行量刑前聽證。