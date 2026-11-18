美國佛羅里達州邁阿密電視台（WPLG ）女主播傑西・伯奇（Jacey Birch），近日因一系列音樂祭照片引發爭議。她前往奧蘭多參加大型電子音樂節「電音雛菊嘉年華」（Electric Daisy Carnival，EDC），並在社群平台分享多張穿著清涼的現場照片，其中部分造型甚至露出胸部側邊，引來外界關注。

根據外媒「FTVLive」、「紐約郵報」（New York Post）報導，至少有10名新聞從業人員向WPLG檢舉伯奇的社群貼文，質疑身為電視新聞主播，公開發布這類照片是否恰當，更有人不滿電視台管理階層遲遲沒有採取行動。這起事件之所以受到關注，是因為伯奇任職的WPLG電視台，數月前才剛針對員工社群媒體發文發布嚴格規範，要求新聞工作者維持專業形象，避免發布過度類似網紅的內容。

事實上，WPLG新聞部副總裁比爾・波霍維（Bill Pohovey）先前曾向全體員工發出內部備忘錄，明確表示電視台不希望新聞人員在社群平台發布跳舞影片、穿搭展示或每日服裝分享等內容。他在信中直言：「我已經厭倦了一再重申這件事，我們不是網紅，我們是記者。」波霍維更提醒，即使員工沒有值班，仍然代表電視台，必須時刻記得自己是值得信賴的新聞工作者，而不是名媛卡戴珊（Kardashian），甚至形容部分社群貼文「令人尷尬」。

然而，WPLG新聞部內部人士指出，伯奇過去疑似已因社群發文方式受到主管提醒，卻仍持續發布較為暴露的照片，批評波霍維只訂規則卻不執行，質疑管理階層的處理標準。

據了解，這並非WPLG的女主播首次因私人社群照片與公司規範產生爭議。先前同台主播珍妮絲・費南德茲（Jenise Fernandez）前往斐濟度假時，也曾在社群平台分享多張穿著紅色比基尼的照片，包括在水上酒吧擺拍，以及與朋友飲酒的畫面。部分WPLG新聞部內部人士認為，波霍維發布社群規範的時間點與費南德茲的照片有關。

不過，波霍維隨後提出反駁，表示相關備忘錄早在2月11日便已寄出，時間遠早於費南德茲的度假行程。他也強調，規範並不是禁止員工在私人社群帳號分享度假照片或日常生活，更表示佛羅里達州民眾在海灘穿比基尼相當普遍，費南德茲當時發布的照片沒有問題。但波霍維並未回應伯奇的照片爭議。

擁有16年企業、政府及媒體品牌顧問經驗的紐約公關策略專家阿莫爾・菲利普（Amore Philip）指出，單憑目前公開的資訊，員工在非工作時間於私人帳號分享音樂祭照片，不代表必然構成違紀，尤其主管先前已表示，相關規範並未禁止員工發布日常生活內容。

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