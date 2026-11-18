美國一名女子一直夢想養一隻寵物豬，卻遭丈夫反對。她在近期恢復單身，也如願以償養了寵物豬。她開玩笑地表示自己是「用一頭『豬』換了另一頭『豬』」，而且這隻小豬不僅成為她的生活重心，還意外幫她開啟了另一段幸福戀情。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，來自美國田納西州納許維爾的33歲女子湯普森（Gayla Thompson），一直以來都十分熱愛動物，從小她就經常救援受傷的鳥類及其他小動物。

她有個願望始終沒有達成，就是在家裡養一隻寵物豬。湯普森表示，丈夫一直不准她養豬，因此當兩人結束10年婚姻、正式完成離婚手續後，她立刻決定實現這個願望。

2025年11月，她將小豬黛西（Daisy）接回家，將牠當成家人般照顧。湯普森開玩笑說：「我用一頭『豬』換了另一頭『豬』。」她認為，養豬是自己展開新生活最棒的方式。湯普森笑稱，養豬比養丈夫便宜多了。黛西目前每個月的開銷約50美元（約新台幣1647元），未來搬到戶外豬舍後，預計可降至20美元（約新台幣658元）。

不過，養豬也帶來不少意想不到的挑戰。湯普森透露，黛西大約3個月大時，就學會打開櫃子，把裡面的東西全部翻出來，加上豬天生喜歡用鼻子拱地，她不得不重新整理家裡，避免家具及地毯遭到破壞。

湯普森如今已經有了新男友，對方不僅支持她養豬的夢想，還每周帶著黛西前往自己位於鄉間的土地，讓牠自由活動。兩人目前正準備同居，並替黛西打造專屬豬舍，還為牠添了一隻名叫杜德（Dude）的豬弟弟。未來，他們甚至計畫經營一座小型農場，飼養雞隻及驢子。

湯普森表示，雖然上一段婚姻沒有迎來她期待的結局，但如今她終於過上夢想中的生活。「這是一段與新伴侶展開的美好旅程，也是我一直夢想的生活。」