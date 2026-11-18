美國紐約一名18歲少女為了「欣賞風景」，竟闖入曼哈頓一棟高達435公尺的摩天大樓，攀爬建築物外牆。然而即使少女遭到警方逮捕，她卻毫無悔意，甚至抱怨警方逮捕她只是因為她「太酷、太自由奔放」，讓人看了十分傻眼。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，18歲少女沃諾克（Vivian Warnock）來自奧勒岡州波特蘭。日前她到紐約旅遊，卻在曼哈頓著名的「億萬富豪大道」（Billionaire's Row）闖入施坦威大樓（Steinway Tower），並攀爬建築物外牆。

這棟摩天大樓高約435公尺，座落於中央公園附近，是紐約知名的豪宅建築之一。今年其中一戶頂樓豪宅，甚至以約4200萬美元（約13億台幣）的價格達成買賣協議。

警方表示，沃諾克是在大樓高處攀爬外牆時被發現，但目前尚不清楚她如何抵達該處，以及實際攀爬了多高。沃諾克於周一在曼哈頓刑事法院出庭後，獲准無須繳納保釋金即可離開。

沃諾克聲稱，自己只爬了「幾層樓」就被逮捕，並形容從高處俯瞰中央公園的景色「美得不可思議」。對於遭到警方逮捕，她語出驚人地表示：「他們逮捕我，是因為我太酷了，而且我是個自由奔放的人，他們無法接受。」

目前沃諾克被控三級刑事侵入罪，屬於B級輕罪，若罪名成立，最高可能面臨3個月監禁。