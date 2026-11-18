美國肯塔基州薩爾維薩（Salvisa）一對夫妻，很開心的購入人生第一棟房子，沒想到搬入不到一個月，家裡幾乎天天有蛇出沒，甚至有身長高達6英尺（約1.8公尺）的巨蛇。受不了的他們，請專家撬開前廊混凝土地板後，驚見地基底下藏有多個蛇窩與數十顆新舊蛇蛋，截至目前屋內已陸續發現至少25條活蛇，讓一家人崩潰不已。

綜合外媒報導，女子潔西卡（Jessica Perry）與丈夫強納森（Jonathan Perry）今年8月完婚並搬入這棟新居。入住前，夫妻倆曾特地委託專業人士驗屋，確認屋況沒問題才安心搬進來，豈料惡夢隨即展開。

搬家後沒幾天，潔西卡準備出門倒垃圾時，就在門廊上發現一條蛇，原本以為只是偶發事件，沒想到接下來蛇隻竟接連冒出，幾乎天天在家中現蹤。某天強納森帶朋友到地下室參觀，一開燈竟發現至少5條成蛇與幼蛇盤踞在家中，夫妻倆這才驚覺事情不對勁，趕緊請工人前來檢查。

工人將前廊的混凝土地板撬開後，眼前的景象讓眾人嚇瘋，地基下方竟藏著好幾個盤根錯節的蛇窩，以及數十顆新舊不一的蛇蛋，研判這些蛇窩在該處已存在數年之久。

潔西卡事後向鄰居打聽才得知，這棟房子其實在當地早就有「蛇屋」之稱，前屋主因為受不了搬走，賣房時完全隱瞞了這件事。

雖然經過確認，屋內出沒的蛇隻多為無毒的鼠蛇（Rat snake），但考慮到家中還有年僅5歲的兒子，夫妻倆完全不敢大意。為了保護孩子，他們不僅養了幾隻貓咪，希望能藉此威嚇蛇群、阻止牠們爬上樓，每天還得定期前往地下室巡視「抓蛇」。

由於地基深處恐怕還藏有更多蛇窩，若要徹底根除，幾乎得將整棟房屋大規模拆除翻新。至今夫妻倆已為此花費數千美元，由於後續還有龐大的修繕與拆除開銷，親友已在募資平台「GoFundMe」為他們發起募款，希望能協助這家人度過難關，早日找回安穩的生活。