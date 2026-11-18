馬來西亞日前發生1宗未成年墮胎埋屍案。1名22歲餐館男員工與鄰近店舖的15歲少女發展戀情，並導致對方懷孕。男子知情後非但未有尋求正規醫療協助，反而透過社交媒體購買墮胎藥供少女服用。少女服藥流產後，2人於夜間在住家後院挖坑埋葬胎兒。直至少女因腹痛入院求醫，醫護人員察覺有異報警，整宗血淋淋的案件才曝光。目前警方已拘捕該名男子，並援引強姦及導致胎兒死亡等罪名展開調查。

15歲少女腹痛入院揭發流產 院方起疑通報警方

據馬來西亞媒體《東方日報》報道，當地警方早前接獲峇株巴轄蘇丹娜諾拉依斯邁醫院（Hospital Sultanah Nora Ismail）院方通報，指1名15歲少女因腹痛入院接受治療，醫護人員檢查後發現她近期曾經歷流產，懷疑事件另有內情，遂報警求助。

警方接報後展開調查，迅速鎖定涉案的22歲餐館男員工，疑犯在盤問下承認與該名15歲少女發生不正當關係，並導致對方懷孕。據悉，疑犯在得知少女月經遲來並證實懷孕後，未有尋求正規醫療協助，反而透過社交媒體私下購買墮胎藥；少女服藥2天後出現流產反應，2人遂於當晚趁夜色將流產胎兒埋藏在少女住家後方的泥土中。

警方拘捕疑犯 後院起出羊角錘

警方隨即拘捕該名22歲疑犯，柔佛州警察總部鑑證組人員其後在疑犯帶領下，前往少女家後方展開詳細蒐證。調查人員在現場泥土中檢獲多件關鍵證物，當中包括疑似流產胎兒的血塊殘留物，以及1把曾被疑犯用作挖掘土坑的羊角錘。

疑犯向警方供稱，他與該名15歲少女已認識1年多，案發前少女就在他工作的餐館隔壁店舖上班，2人因而熟絡並秘密交往。

疑犯延扣7天 涉強姦及致胎兒死亡罪

該名22歲疑犯已於11月14日被警方押往峇株巴轄推事庭提堂，並獲推事批准延扣至11月20日，以協助警方作進一步調查。當地警方表示，目前正援引馬來西亞《刑事法典》第376條（強姦）及第316條（導致腹中胎兒死亡）循刑事方向追查案件，並追查網購墮胎藥的來源。一旦強姦罪成，最高可被判處監禁30年及鞭笞，而導致胎兒死亡罪成亦可被判監最高10年及罰款。

（《東方日報》）

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文章授權轉載自《香港01》