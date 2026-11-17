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嚴重車禍後被判死…他全身塗白粉「神奇復活」 醒來先做1事笑翻網友
奈及利亞三角洲州埃夫韋尼（Evwreni）近日發生一宗奇聞，一名身份不明的男子在經歷嚴重機車車禍後，被認定身亡送往停屍房，數小時後竟恢復意識「死而復生」。他醒來後沒有急於尋醫求救，而是第一時間要菸和打火機「慶祝重生」，令在場居民嘖嘖稱奇。
《太陽報》報導，男子當時重新站立，臉部與身體塗滿白色粉末，手指間卻夾著一根香煙。當地居民得知他大難不死後歡呼雀躍，甚至即場派發奈及利亞傳統油炸小吃「泡芙」（Puff-puff）慶祝，並堅持要求他接受身體檢查。
事件引發熱議，不少網友對「活人被誤當屍體」表示震驚與困惑，亦有網友幽默地笑談他對尼古丁的渴望。
網傳影片並未拍下車禍經過及男子甦醒一刻，該男子的具體身份、目前健康狀況，以及他早前是否曾獲官方正式宣告死亡，仍有待證實，當地政府部門暫未對此事作出回應。
※ 提醒您：抽菸，有礙健康
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文章授權轉載自《香港01》
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