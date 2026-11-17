日本一名人妻趁老公不在家時，竟然將「小王」帶回家幽會，而這名「小王」竟還是兒子的足球教練，因為老公提前返家，整件事情才曝光，法院最後也判決這名教練得賠償80萬日圓賠償金和8萬日圓訴訟費，共88萬日圓（約台幣18.5萬元）。

根據《富士新聞網》報導，男子佐藤（化名）與太太美里（化名）於2012年結婚後育有1子1女，被告岡田（化名）則是美里大兒子的足球教練，因一次她陪兒子去踢足球進而認識岡田，兩人也互留LINE聯繫。2024年4月某一天，美里趁著老公出差，邀約岡田到家裡見面，沒想到人算不如天算，佐藤提早返家，美里趕緊將岡田鞋子藏起來，並叫他躲進臥室的衣櫃裡。

佐藤回家時打不開門，才發現大門被門鏈鎖住，並且從門縫看見裡頭有一雙男人的皮鞋，因此懷疑屋內有陌生人在。就這樣過了5個小時，岡田偷偷地從衣櫃爬出來想逃跑，卻被佐藤抓住，這起婚外情才曝光。事後美里帶著兩個孩子離開家裡，並且提出離婚。

開庭時，岡田否認外遇指控，還辯解當天是應美里邀請到家裡，討論她大兒子的足球比賽，會躲進衣櫃是因為佐藤一回家就反覆按門鈴，還大吼大叫、狂摔門4、50次，才讓他嚇得躲起來。岡田還指稱兩夫妻雖然仍住同一屋簷下，但早已分居，佐藤甚至還會對美里言語暴力及騷擾，因此婚姻早已破裂。

不過法院認為其實可以到咖啡廳或其他地方討論，不一定要在家裡，而且還趁女方丈夫不在家時相處，更顯得不自然，更何況沒有任何聊天紀錄可以證明是為了孩子才見面。另外鎖大門、躲衣櫃5小時還試圖逃跑等不合理的行為，都顯示兩人過從甚密的事實，因此不採信他的說詞。

法院另外查出佐藤辱罵過美里「去死」、「收拾行李滾出去」，自己也曾有出軌的行為，但夫妻仍然同住並一起外出，直到婚外情事發後美里才帶孩子離家、跟丈夫分居，因此認定女方外遇是導致婚姻關係破裂的導火線，判被告岡田必須賠償80萬日圓賠償金和8萬日圓訴訟費，共88萬日圓。