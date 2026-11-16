「金正恩活不到2年」韓網紅女巫爆驚人預言：不準送網友24萬

曾因出演韓國命理實境秀《天機試煉場》打開知名度的MZ世代巫師盧瑟妃（노슬비），近日在社群平台發布影片，公開預言北韓領導人金正恩的存活時間，聲稱對方「很快就會死」，甚至將期限設定在最多2年內。她還開出千萬韓元（約新台幣24.6萬元）的現金承諾，表示如果預言沒有成真，就要從留言中送出獎金，引發網友議論。

盧瑟妃近日透過Instagram Reels談及金正恩的未來動向。影片一開始，她先提到近期受到關注的輝達前執行長黃仁勳相關爭議，表示自己早就透過熟人得知相關消息，也預料到外界可能會質疑她是在事情發生後才出來談論，直言：「我知道大家會說我馬後炮。」

接著，她話鋒一轉，表示要預言一位「絕對不會跟其他人重複」的人物，隨後直接點名金正恩，並聲稱「金正恩很快就會死」，更進一步給出具體時間範圍：「估計2年內就會發生。」

除了大膽預言，盧瑟妃也提出相當吸睛的承諾。她表示，如果金正恩在預測期限內沒有身亡，就會從在影片下方留言的人當中，送出1000萬韓元。不過，目前公開影片並未說明得獎者如何選出，以及實際發放獎金的具體條件。

盧瑟妃原本是模特兒與網紅出身，擁有亮眼外型與鏡頭感，社群粉絲數更在出演Disney+綜藝節目《天機試煉場》（운명전쟁49）後迅速飆升。實境秀中「女巫盧瑟妃」一出場就以高冷氣場震住全場，成為節目最具爭議與話題性的存在。不同於大眾對傳統命理師的印象，她的風格冷冽、說話直接，一度引發外界質疑。不過，隨著內容揭露，觀眾也逐漸注意到她成為巫師背後，似乎有著一段不為人知的過往。節目之後，她也持續透過社群平台及YouTube分享內容，累積不少討論度。

這次她直接點名北韓最高領導人金正恩，還提出明確時間預測與高額獎金承諾，自然令外界好奇。不過，金正恩的健康狀況三不五時就會出現新傳聞，在這次預言引起討論之前，10月中旬社群平台上也曾流傳金正恩因突發嚴重腦溢血陷入昏迷，被緊急送往北京治療後不治身亡的消息，一度引發國際關注。

然而北韓官媒數小時後公布照片，顯示金正恩與女兒一同參觀服裝與鞋類展覽，看起來相當健康。事後證實，發出不實訊息的中國異議人士帳號，過去也曾在未提供任何證據的情況下，散布包括中國大陸國家主席習近平的死訊。