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誤食「獵豬炸彈」！鄰居請吃傳統甜點 印度男咬下引爆身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
35歲印度男子食用鄰居贈送的獵殺野豬土製炸彈後傷重身亡。野豬示意圖。 圖／Pakutaso
35歲印度男子食用鄰居贈送的獵殺野豬土製炸彈後傷重身亡。野豬示意圖。 圖／Pakutaso

以為吃下的是美味甜點，沒想到竟是致命炸彈！根據日媒「Tokyo Sports」引述《印度快報》報導，印度中部中央邦（Madhya Pradesh）丁多里縣10日晚間發生駭人悲劇。一名35歲男子拉金德拉（Rajendra Barautiya）與家人在中庭圍著營火聊天時，收下鄰居遞來的一顆傳統甜點「甜奶球」（Rasgulla），不料他一口咬下後，圓球竟在嘴裡當場炸開，當場重傷，送醫搶救仍宣告不治。

當地警方指出，嫌犯拉姆巴加特（Ramabhagat Barautiya）當晚前來拜訪，席間拿出一顆外觀與甜奶球無異的白色圓球請死者品嘗。由於甜奶球是以起司類的乳製品搓圓後浸泡糖漿製成，當地人習慣整顆放入口中食用，死者因此毫無戒心直接咬下，瞬間引爆並造成口腔與臉部重創，家人緊急以三輪車送醫仍回天乏術。

警方調查，奪取性命的其實是當地用來獵殺野豬的土製炸彈，俗稱「獵豬炸彈」（Pig Bomb）。這類爆裂物通常將火藥包進麵糰，偽裝成圓形點心或蔬果誘使野豬吞食，一旦受到牙齒咬合擠壓便會劇烈引爆，威力足以致命。

目前警方已逮捕遞出炸彈的鄰居，並依不構成謀殺的「有責殺人罪嫌」立案偵辦。至於嫌犯究竟是危險惡作劇失控釀禍，還是早有預謀蓄意殺人，以及爆裂物來源，仍有待警方進一步釐清。

印度 炸彈 甜點 鄰居 野豬 殺人案

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