曾惡搞梅西遭炎上…日網紅清水寺尬舞又惹議 網轟：本國人素質也崩壞

正值賞楓旺季的日本京都世界文化遺產「清水寺」，近日竟變成網紅搏版面的舞台！根據日媒「Smart FLASH」報導，有逾114萬訂閱的日本爭議系YTR「Gamix」（ガミックス），於11月10日上傳一段在清水寺仁王門與三重塔前「尬舞」的短片，隨後有民眾流出寺方人員上前制止的畫面，引發日本網友群起撻伐，痛批兩人把莊嚴古蹟當成遊樂場所。

這場鬧劇的主角是2007年出生的Gamix，過去曾因修圖惡搞球星梅西腿短遭炎上道歉。此次他找來在TikTok以激烈晃動身體聞名的「橫搖哥」SwingStyle，兩人在擠滿觀光客的清水寺前瘋狂扭腰對決，吸引路人圍觀起鬨。由於現場人潮眾多，兩人的舉動嚴重阻礙遊客通行，最後寺廟人員出面勸阻。

畫面在社群平台X瘋傳後挑起眾人怒火，網友紛紛批評「要尬舞去公園就好，別在宗教聖地胡鬧」，並指「參道」本就是道路，在此跳舞已嚴重妨礙通行。此外，眾人也把矛頭指向圍觀群眾與護航者，感嘆「不只外國人，連日本人的素質也變這麼低」，痛罵「跳舞的蠢貨，和在旁邊看熱鬧的人根本就是物以類聚」，更對竟有日本人覺得「這種程度的行為不必大驚小怪」，感到震驚。

近年日本頻傳網紅在電車或車站月台大放音樂跳舞的亂象。媒體呼籲，在人人都能拍片發聲的時代，創作者更應遵守公共禮儀，不應為了流量無視他人權益。