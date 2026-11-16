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韓稅務師榜首用AI眼鏡作弊 國考公平性成為焦點

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

南韓稅務師的國考榜首15日坦承使用人工智慧（AI）眼鏡作弊，讓國考公平性成為焦點。由於南韓四天後就要舉行大學入學考試，當局召開緊急會議商討此事，也將提高大學考試的監考難度。

這名考生在今年4月及7月舉行的國家資格考試，兩階段測驗均名列第一。他在聘用律師的YouTube頻道上發布影片，承認考試時用AI取得答案，「我用微型攝影機拍下考題，傳給AI，再用智慧型手機查看答案」。他是第一個承認用這類裝備通過國考的考生，已向首爾地方警察廳投案。

榜首承認作弊，引發外界對政府國考的批評，並把焦點轉向19日登場的大學入學考試，總統府辦公室15日召開緊急會議，總統府政策室長河俊京（音譯）表示，教育部等相關部會應該檢討所有可能性，避免用AI作弊，但也要確保這些準備，不會對戴眼鏡的考生，造成不必要的緊張。

總統府說，將派遣專門人員找出用AI作弊的考生，也會加強訓練監考人員。但批評者說，光靠人眼監測有其限制，從稅務師國考可見一斑。

YouTube 南韓 眼鏡 智慧眼鏡

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