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烏克蘭前部長「意外露械」！女主持人反應淡定獲讚 網不解：為何不穿內褲

香港01／ 撰文／羅保熙
烏克蘭一名資深國會議員日前接受基輔電視台直播訪問時意外走光，震驚全國觀眾。圖／AI生成
烏克蘭一名資深國會議員日前接受基輔電視台直播訪問時意外走光，震驚全國觀眾。圖／AI生成

烏克蘭一名資深國會議員日前接受基輔電視台直播訪問時意外走光，震驚全國觀眾。現年65歲的前住屋及公用事業部長Oleksiy Kucherenko當時受訪談及能源危機議題，他在過程中因調整鏡頭角度意外曝露下體，令觀眾大為震驚。相關的畫面其後更瞬間在社交媒體上瘋傳。

英媒《太陽報》報道，Kucherenko當時正談及基輔地區能源設施防護工程延誤問題，他指出，原定今年10月1日前竣工的26座能源設施防護建築未能如期完成，令人憂心即將到來的嚴冬天氣。

從網上的片段可見，他在訪問期間伸手調整鏡頭，沒想到鏡頭突然向下意外拍到他的下體。他立刻將鏡頭拉回並說：「不好意思」，之後便若無其事地繼續談論能源議題，惟並未解釋為何會露出重要部位。

訪問他的女主持人Yulia Gloza面對這一突發的情況依然處變不驚，她僅輕微揚眉了一下和睜大眼睛，隨即低頭看筆記、冷靜地繼續提問，此番專業態度獲得不少網友的一致讚賞。

令人驚訝的是，Kucherenko事後甚至親自將有關的直播片段上傳到個人社交帳號上，令網友相當不解。有人留言質問他，「你為何不穿內褲就上節目？這是什麼意思？」

65歲的Kucherenko是現任烏克蘭國會能源委員會第一副主席，隸屬前總理季莫申科（Yulia Tymoshenko）領導的反對黨「祖國黨」，曾任住屋及公共服務部長及札波羅熱州州長，從政至今已有數十年，目前尚不清楚他是否會因此事受到國會懲處。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

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