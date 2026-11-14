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影／澳媒全收音！澳洲總理聯合國「大聊陰莖」開黃腔與部長對視大笑

香港01／ 撰文：劉耀洋
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）11月13日在聯合國會議開始前，與氣候及能源部長博文（Chris Bowen）閒聊，其間談及有關「保護陰莖」的笑話，2人還因此相視大笑。 歐新社
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）11月13日在聯合國會議開始前，與氣候及能源部長博文（Chris Bowen）閒聊，其間談及有關「保護陰莖」的笑話，2人還因此相視大笑。 歐新社

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）11月13日在聯合國會議開始前，與氣候及能源部長博文（Chris Bowen）閒聊，其間談及有關「保護陰莖」的笑話，2人還因此相視大笑。然而，對話過程卻被現場澳媒收音及報導，在網上引發熱議。

澳洲廣播公司（ABC）13日報導，這宗事件發生在土耳其舉行的第31屆聯合國氣候變化大會（COP31）期間，艾班尼斯當時正準備出席一場旨在宣傳再生能源轉型投資機會的會議。

艾班尼斯在會議開始前與博文閒聊，並提醒後者別把手機放在西裝外套的胸前口袋，以免手機輻射干擾心律。博文表示自己早有留意，並笑指自己更留意不把手機放入褲子口袋。

艾班尼斯聞言脫口而出：「是因為你的陰莖嗎？」（Because of your dick?）

博文立即回應：「對，就是因為我的陰莖。這東西重要多了，可以說比心臟更重要。」（Because of my dick. That's rather important, arguably more important than the heart）話畢，2人對視後大笑。

報道指，現場似乎沒有其他人聽到他們的對話，但澳媒七號電視網（Channel 7）原本準備錄制活動開幕致辭的麥克風，卻意外清晰收錄到2人的對話。

七號電視網播放艾班尼斯及博文的「保護陰莖」笑話後，澳洲總理辦公室發言人表示，這只是2人在會議間隙開的一個普通玩笑。

事實上，這已非艾班尼斯首次發表此類笑話。

他8月在節目受訪時，談及日本首相高市早苗訪澳時贈送的蜜瓜，指高市早苗「帶了2顆…而且它們很漂亮」。儘管他否認自己開黃腔，但仍然引起爭議。

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文章授權轉載自《香港01》

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