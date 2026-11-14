持續吃避孕藥也沒用？27歲女腹部劇痛以為盲腸炎 入院8分鐘「女兒誕生」

英國蘭開夏郡莫克姆（Morecambe）日前發生1宗罕見的「隱性懷孕」事件。1名27歲咖啡店女店員，因長期服用避孕藥且身形毫無變化，故完全未察覺自己有孕。直至今年3月，女子因劇烈腹痛懷疑患上盲腸炎前往急症室求醫，豈料在分流站檢查後，短短8分鐘便在產房順利誕下1名女嬰。事後她坦言，起初確實感到驚慌失措、無所適從，但現已適應新生活，並深情表示「這一切是無價之寶，我愛死她了」。

據英國媒體《Lancs Live》報導，27歲的哈里（Annalise Harry）因長期服用避孕藥，平日僅偶爾經痛，身形完全未見顯著起伏，故完全未察覺自己有孕。她原本以為體重微增，只是因為不喜歡當時的咖啡店工作而引發「情緒性進食」；至於上班期間偶爾出現的嘔吐不適，亦被她誤以為是工作壓力過大所致。

在不知有孕的情況下，哈里幾乎每天飲用能量飲品，聖誕節期間亦曾飲用琴酒。她憶述當時生活習慣如常，甚至在分娩前一天還喝了一罐能量飲品。哈里憶述「沒有症狀，沒有孕肚，完全沒有任何明顯跡象顯示我懷孕了」。

直至今年3月6日，哈里上班時感到腹部隱隱作痛，起初以為只是普通經痛，遂服用2粒止痛藥布洛芬後便繼續工作。然而當晚回家後痛感加劇，翌日清晨醒來時更是劇痛難耐，她憶述「原來的經痛其實不是經痛，而是陣痛，我現在當媽媽了」。

哈里抵達醫院急症室後，從分流站接受檢查至送入產房誕下女兒格雷西（Gracie Price），整個過程僅花了8分鐘。她形容當時助產士前來檢查，低頭查看後隨即抬頭說：「好吧，寶寶的頭已經出來了，你現在就要生了。」女嬰在懷孕約34週早產出生，體重約1.87公斤。

女嬰出生時出現輕微感染，需接受抗生素治療，但除此之外身體非常健康。由原本每週工作5天的上班族突然變成全職媽媽，哈里直言起初感到既驚慌又無所適從，甚至要傳短訊向經理請假解釋「原來的經痛其實不是經痛，而是陣痛，我現在當媽媽了」。

如今哈里已完全適應母親角色，並大讚女兒乖巧可愛，「我不會用這一切去交換世界上的任何東西，我愛死她了」、「她簡直完美，睡得很好，吃得也很好」。

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文章授權轉載自《香港01》