科學家曾算出「世界末日」就在今天 人口爆炸預言徹底失準

科學家預言的「世界末日」沒有來！1960年，3名科學家曾在知名期刊《科學》（Science）發表研究，預測2026年11月13日，也就是今天，全球人口將因成長速度過快，在數學模型中暴增至接近無限大，導致世界陷入人口危機。不過這項研究並沒有成真，許多國家陷入的人口危機不是人數太多，反而是因少子化及高齡化而造成人口減少的問題。

據澳洲廣播公司（ABC）報導，1960年，3名科學家利用過去2000年的人口資料，結合出生率及死亡率建立數學模型，發現人口成長呈現一條不斷加速的曲線。按照這套公式，人口翻倍所需的時間會越來越短，最終在2026年11月13日達到數學上的無限大，形成所謂的「人口末日」。

有趣的是，這個日期恰好是研究主要作者、美國伊利諾大學研究員馮福斯特（Heinz von Foerster）的生日。加州大學聖塔芭芭拉分校經濟學家伯奇納爾（Javier Birchenall）認為，當年的研究其實帶有一些幽默意味，科學家未必真的相信世界會在這天毀滅，而是想凸顯人口成長速度有多麼驚人。

事實上，這套模型在1980年代以前仍有一定的預測能力，但隨著全球生育率逐漸下降，人口成長開始放緩。全球人口成長率早在1963年就達到約2.3%的高峰，此後逐步下降，並未持續加速。墨爾本大學人口學教授麥唐納（Peter McDonald）指出，人口變化受到社會、經濟及文化因素影響，長期預測極為困難，尤其超過10年的生育率變化，很難準確掌握。

如今，人口問題甚至出現了與1960年代完全相反的情況。當年各國擔心人口爆炸，現在不少國家卻因生育率過低，面臨勞動人口減少及社會高齡化的挑戰。不過人口過度成長仍是部分開發中國家的隱憂。剛果民主共和國的人口就預計將在未來30年增加一倍，對糧食供應造成壓力。

聯合國目前預測，全球人口將在約60年後達到略高於100億人的高峰，之後才逐漸下降。伯奇納爾表示，無論是人口暴增還是人口萎縮，都不太可能直接造成全球末日。從66年前擔憂人口爆炸，到如今煩惱少子化問題，人類對人口危機的擔憂，已經出現了截然不同的轉變。