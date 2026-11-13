蜜月變噩夢！丈夫遭河馬咬到腸子外露 妻子衝上前「一拳救夫」

一對新婚夫妻前往非洲度蜜月，沒想到丈夫竟被河馬猛烈攻擊，不僅腹部及背部嚴重受傷，連腸子都從傷口露出。妻子為了拯救被攻擊的丈夫，衝上前朝河馬臉部揮拳，成功讓牠鬆口。幸好丈夫奇蹟生還，夫妻倆也留下一段難忘的蜜月回憶。

據《衛報》（The Guardian）報導，麥基 （Samuel McKee）與妻子安娜（Anna）去年9月在葡萄牙結婚，接著便到非洲波札那（Botswana）的奧卡萬戈三角洲（Okavango Delta）度蜜月。

事發當天傍晚，夫妻倆參加傳統獨木舟導覽，想欣賞當地植物。出發前，導遊就提醒附近有一隻母河馬，由於母河馬帶著兩隻幼崽，導遊還特地提醒要跟牠保持距離。剛開始麥基只是遠遠拍下河馬張嘴的照片，沒想到獨木舟漸漸偏離隊伍，河馬突然往前猛衝大力撞擊船隻，麥基於是被拖入水中。

他回憶，當時感覺就像被汽車撞上，河馬的力量將他壓在水底，猛烈擠壓胸口及背部，接著又咬住他的腿。安娜看到丈夫遭受攻擊，奮不顧身衝進淺水區，一邊尖叫，一邊朝河馬臉部揮拳。沒想到河馬真的因此鬆口，讓麥基得以逃生。

劫後餘生的兩人試著走向其他遊客的獨木舟求救，當時麥基傷勢嚴重，不只腹部腿部受傷，甚至連腸子都露在身體外面。安娜趕緊用皮帶替丈夫的大腿止血，並用頭巾處理手臂傷口。由於天色太暗、救援不易，麥基一直等到隔天清晨才被送到醫院治療。他不僅肋骨及脊椎骨折，還有多處重傷、內臟損傷及腸道遭擠壓的情況。安娜為了救丈夫，自己的肋骨也受了傷。

幸好最終兩人撿回一命，但這起意外造成嚴重後果，夫妻倆到現在都須復健並接受心理諮商。不過夫妻倆非常正面看待這起事件，他們認為河馬只是出於保護孩子的本能攻擊，將這起事件視為蜜月難忘的回憶。