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微軟365全球大當機波及日本政府 網友喊「乾脆放假」

中央社／ 東京13日專電

微軟Microsoft）旗下微軟365今天發生全球大規模系統故障，包括日本、美國在內的多個國家及地區受到影響，電子郵件軟體Outlook等多項服務出現異常。日本政府也證實，作為政府資訊系統基礎的「政府解決方案服務」（GSS）同樣受到波及。

日本富士新聞網（FNN）報導，日本內閣官房副長官尾崎正直上午在記者會上表示，微軟365發生大規模故障，已對日本政府的資訊系統造成影響，政府數位基礎設施GSS也出現運作障礙。

GSS是「Government Solution Services」的縮寫，由日本數位廳負責管理，主要透過建置及營運網路系統，提供中央行政機關共通的數位基礎設施，以提升政府資訊系統的運作效率及安全性。

對於這次故障，尾崎表示，日本政府將持續密切關注微軟公司的應對及處理情況。

這次故障波及全球多項服務，包括Outlook、Copilot等，部分用戶無法寄送電子郵件，Microsoft Teams的搜尋功能也傳出異常。

微軟表示，故障原因是多台伺服器意外停止運作，導致剩餘基礎設施承受過大負載，進而引發大規模服務異常。

微軟指出，目前已恢復部分伺服器運作，系統暫時維持穩定，同時正盡可能將流量切換至替代路徑，部分服務已確認有限度恢復，預估整體系統將逐步恢復正常。不過，截至日本時間上午9時，故障仍未完全排除。

這次事件也在日本社群平台X引發大量討論，不少網友抱怨工作受到影響，紛紛留言表示「Outlook不能用，真的完蛋了」、「Teams的搜尋功能也掛了」、「Copilot不能用真的很慘」。

也有網友開玩笑表示「今天是不是可以不用工作了？」、「現在可以回家了嗎？」、「乾脆放假吧」。還有人提議「今天大家都別工作了，從中午開始喝酒吧」。

由於微軟365擁有龐大的全球用戶群，這次大規模故障對企業日常業務及個人工作造成廣泛衝擊，也再次凸顯現代社會高度依賴數位基礎設施，一旦核心服務發生異常，便可能對社會運作帶來重大影響。

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