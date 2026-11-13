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郵輪鋼琴師意外墜海！海上漂流9小時奇蹟獲救 漁民：「超級聖嬰年」救了他

香港01／ 撰文：廖安琪
圖為大海示意圖。圖/ingimage
圖為大海示意圖。圖/ingimage

美國加州外海日前發生1宗奇蹟墜海生還事件。皇家加勒比旗下郵輪「海洋贊禮號」（Ovation of the Seas）1名37歲鋼琴師凌晨意外墜海，在漂浮約9小時後，被2名正準備返航的漁民發現救起。鋼琴師獲救後情緒激動表示：「謝謝你們，我以為自己會死。」目前美國海岸防衛隊正在調查落水原因，而救人漁民直言，今年因「超級聖嬰年現象」導致海水異常溫暖，成為鋼琴師死裏逃生的唯一關鍵。

凌晨墜海　全船無人察覺

皇家加勒比旗下郵輪「海洋贊禮號」（Ovation of the Seas）(見圖)，有一位1名37歲鋼琴師凌晨意外落海，被路過漁民救起。圖為路透資料照
皇家加勒比旗下郵輪「海洋贊禮號」（Ovation of the Seas）(見圖)，有一位1名37歲鋼琴師凌晨意外落海，被路過漁民救起。圖為路透資料照

據《CBS News》報道，該名墜海男子是皇家加勒比旗下郵輪「海洋贊禮號」的鋼琴師，事發時，該艘擁有14層甲板的巨型郵輪正駛離聖卡塔利娜島（Santa Catalina Island），向南開往墨西哥。救生部門估計，他於當地時間11月6日凌晨約2時半墜海，當時全船無人察覺，落水經過至今仍然成謎。

怒海漂流32公里　漁民：「那是一個人，停船」

同日上午，距離墜海點約32公里的海面上，來自加州新港灘（Newport Beach）的漁民諾頓（Norton）與加勒特（Garrett）剛結束釣馬林魚行程準備返航，隱約看見海面有異物載浮載沉。加勒特立刻大喊：「那是一個人，快停船收線！」

2人迅速將船駛近，發現該名男子處於極度驚恐狀態，他們合力拉著男子的手臂將他救上船，男子恢復清醒後痛哭表示：「謝謝你們，我以為自己會死。」漁船隨即發出緊急海上呼叫，交由救護人員接應。海岸防衛隊證實他情況穩定，預計可以康復。

墜海原因成謎　暖水成生還關鍵

一般來說，一個人在外海徒手漂浮9小時，生還機率微乎其微。參與救援的諾頓形容今年是「瘋狂的超級聖嬰現象年」，事發當日水溫達約攝氏24度，他直言：換在其他年份，他絕不可能撐得住。

目前當局正在調查該名船員深夜越過郵輪護欄的確切原因，皇家加勒比集團亦發表聲明，確認正為涉事員工提供醫療與心理支援。

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文章授權轉載自《香港01》

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