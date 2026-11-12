美男嬰遭父親活埋困地下狗籠24小時 搜救隊循哭聲奇蹟救出

美國南卡羅來納州發生一起駭人聽聞的虐童案件。一名年僅11個月大的男嬰，竟被親生父親裝進狗籠，活埋在樹林地下長達約24小時。幸好搜救人員經過一整天搜索後，成功找到男嬰並救出，現在男嬰已順利檢查完回家休養。

據《美聯社》（Associated Press）報導，25歲男子柯默（Michael Comer）涉嫌將兒子柯亞（Koah Sharp）埋在南卡羅來納州一處樹林中，目前已遭警方逮捕，並被控謀殺未遂。警方指出，男嬰原本由祖母照顧，但祖母因故需要外出，便暫時將孩子交給柯默，等待另一名照顧者前來接手。沒想到，當照顧者抵達時，父子倆早已不見蹤影。

警方獲報隨即展開大規模搜索，經過約一天的搜尋，終於發現一處泥土有近期翻動過的痕跡。警方靠近後聽見地下傳出嬰兒哭聲，搜救人員隨即挖開泥土救人。果不其然，男嬰真的就被埋在地底下。他被困在狗籠裡，渾身沾滿泥土，生命一度垂危。

當地警長庫恩（Jay Koon）表示，男嬰能夠奇蹟生還，可能是因為當時氣溫較低，加上包裹狗籠的毛巾在地下形成空氣空間，讓孩子得以呼吸。警方調查發現，柯默先前曾涉及家庭暴力案件，今年10月才被判處緩刑。這次男嬰失蹤後，警方透過監視器發現他獨自出現在附近商家，最後在一棟建築物內將他逮捕。

男嬰被送往醫院檢查，並於週二晚間出院，目前已平安回到家人身邊。