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阿根廷74歲要犯遭居家監禁 靠豬肉騙過電子腳鐐神奇逃脫

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷一名要犯，利用豬肉和血壓計欺騙電子腳鐐的監控系統，成功「越獄」。示意圖／ingimage
阿根廷一名要犯，利用豬肉和血壓計欺騙電子腳鐐的監控系統，成功「越獄」。示意圖／ingimage

阿根廷一名要犯，利用豬肉和血壓計欺騙電子腳鐐的監控系統，成功「越獄」，逃脫居家監禁。他穿戴吊掛裝備，從5樓陽台沿繩索逃出，整起過程彷彿電影般誇張，目前警方正懸賞1.3萬美元（約新台幣42萬元）緝捕。

據《衛報》（The Guardian）報導，74歲的貝爾圖拉齊（Leonardo Bertulazzi）曾是義大利極左派武裝組織「赤軍旅」（Red Brigades）的高階成員，因參與顛覆性組織及武裝團體，於1987年被判處27年有期徒刑。貝爾圖拉齊長年逃亡海外，2002年曾在阿根廷被捕，卻在數個月後獲釋，並於2004年取得難民身分。2024年，阿根廷撤銷他的難民資格，再次將他逮捕，並安排居家監禁，等待引渡回義大利服刑。

沒想到，高齡74歲的貝爾圖拉齊竟精心策劃脫逃。根據阿根廷《民族報》（La Nación）引述辦案人員說法，他先拆下電子腳鐐，將裝置放進裝滿豬肉的容器內，還搭配血壓計，試圖維持溫度，避免監控系統察覺異常。接著，他爬上屋頂，利用安全吊帶和繩索向下降落約5公尺，跳進建築物後方的空地，再翻越金屬圍欄逃到街上。

監視器畫面顯示，11月10日清晨6時，貝爾圖拉齊出現在道路上，身旁不時有車輛經過。他似乎因逃亡過程感到疲憊，還一度坐下休息片刻，隨後才離開現場。

警方發現電子腳鐐停止傳送移動資料後，立即趕往他的住處，卻只找到被丟棄的監控裝置，嫌犯已不知去向。阿根廷最高法院先前已駁回貝爾圖拉齊的最後上訴，政府也於2025年7月批准將他引渡回義大利。如今這場原本即將結束的跨國司法案件，卻因囚犯離奇消失，再度陷入僵局。

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