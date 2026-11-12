快訊

賣掉了！遠航MD-83客機滯留7年 桃機211萬元買下

聯合報首度跟機直擊！空軍專機空姐 機上全程彎腰工作

人口探底／亞洲搶人戰升溫！日韓星泰誰才是下一個移民磁鐵？

聽新聞
0:00 / 0:00

愈勸別買、客人愈愛！首爾南大門「絲巾大叔」爆紅 粉絲排隊搶購

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
南韓首爾南大門市場的「圍巾大叔」，靠直率又親切的另類推銷方式爆紅，吸引粉絲排隊朝聖。擷自Instagram
南韓首爾南大門市場的「圍巾大叔」，靠直率又親切的另類推銷方式爆紅，吸引粉絲排隊朝聖。擷自Instagram

首爾南大門市場一名絲巾攤老闆最近在社群媒體上爆紅。他賣的絲巾六條只要10,000韓元，折合台幣約250元。親切直率的說話方式，加上被顧客稱讚的外貌，吸引大批粉絲和直播主湧進市場，有人排隊逾一小時，等著挑貨並與他合照。

衛報報導，這位未公開本名的老闆被暱稱為「絲巾大叔」，會隨和又逗趣地勸顧客別買：「別花錢啊，這條不適合妳。」

這種奇特的銷售方式反而讓他大受歡迎，相關影片累積數百萬次觀看，攤位現場甚至要靠警察與保全維持秩序。

女顧客李智賢（音譯）上午10時排隊，直到11時20分才買到。她說，「絲巾大叔」說話討喜，感覺像自家兒子、弟弟。她已30年沒逛南大門市場，如今打算每月來一次。

但攤位擠得人山人海，也給鄰近攤商帶來困擾。

賣鞋超過30年的文姓攤商抱怨，人潮擋住店門口與旁邊通道，讓他不好做生意。許多年輕人只來拍攝、看絲巾大叔，卻不消費。

隔壁同樣賣絲巾的裴鍾民比較樂觀，認為人潮對整個市場是好事，餐廳、咖啡店與小吃攤都能受惠。但他也擔心擁擠問題。

「絲巾大叔」日前在社群媒體上表示，關注帶來「巨大的壓力與焦慮」，並向周邊攤商致歉。11月初，現場開始聘請保全，他也不再公布營業時間。

首爾 粉絲 老闆

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

蚊子園區／一天賺兩三千變幾百元 凍省帶走公務員也帶走市場生意

南京零元麵館日送3000碗免費麵！隔壁15年炒麵店生意暴跌恐結業

現在是文青據點！據說…西門紅樓下方曾是一大片無主墳場？

石二鍋明明一堆空桌卻不放人？他苦等1小時傻眼 店員揭背後原因

相關新聞

愈勸別買、客人愈愛！首爾南大門「絲巾大叔」爆紅 粉絲排隊搶購

首爾南大門市場一名絲巾攤老闆最近在社群媒體上爆紅。他賣的絲巾六條只要10,000韓元，折合台幣約250元。親切直率的說話方式，加上被顧客稱讚的外貌，吸引大批粉絲和直播主湧進市場，有人排隊逾一小時，等著挑貨並與他合照。

日本美食展出包！首日只來300人…攤商損失慘重 主辦：5萬人只是目標

據日媒「日本電視台」報導，鳥取縣倉吉市日前舉辦號稱「五萬人規模」的大型美食展，主辦單位在官網高喊「令和的關原之戰」，吸引全日本各地攤商跨區參與。但是，活動開幕後卻門可羅雀，首日到場僅約300人，慘淡人潮與事前承諾天差地遠。面對攤商怒火，主辦方代表竟辯稱「五萬人只是目標，並非保證」，引起軒然大波。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。