快訊

外資僅賣超個位數 台股卻殺1,165點…黃仁勳風波衝擊AI股

讓民主更安全的世界？美國主導的國際秩序面臨危機

CNN評黃仁勳重提簽女粉絲胸部過往：將一般商務訪問變媒體盛事

聽新聞
0:00 / 0:00

控講英文診所拒接、嗆學日語是「下流市民」…在日陸女慘遭炎上

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在日中國籍女子因帶發燒女兒看診遭拒，竟上網公審診所並羞辱學日文的外國人是「下流市民」，引爆日網及華人圈圍剿。 圖／Pakutaso
一名在日中國籍女子因帶發燒女兒看診遭拒，竟上網公審診所並羞辱學日文的外國人是「下流市民」，引爆日網及華人圈圍剿。 圖／Pakutaso

一名在日中國籍女子因帶發燒女兒看診遭拒，竟上網公審診所並羞辱學日文的外國人是「下流市民」，引爆日網及華人圈圍剿！日媒「現代Media」報導，該女子今年8月22日貼出千葉縣木更津市一間個人診所照片，怒控5歲女兒高燒39度卻遭拒診，質問「我講英文，為啥不讓我看病？」，抱怨院方不接受長子電話翻譯，貼文吸引逾兩千萬次瀏覽並掀起論戰。

隨著戰火升溫，女子大肆發表「日本語無用論」，自誇住東京高級住宅區、講英文才是「上流市民」，不僅揚言不教孩子日文，更貶低學日文的在日同胞。但網友隨即抓包破綻：照片玻璃反光拍到高燒女童竟「沒戴口罩」，她還將日本政府核發給境內所有合法居民的官方身分證件「個人編號卡」（My Number Card）拼成「My member car」，英文當場漏氣。

這番狂妄言論惹怒大批在日與海外華人。旅美及旅中網友紛紛打臉，指出歐美或中國小診所同樣不提供醫療翻譯，在美國發燒39度多半只會被要求回家觀察。在日華人更怒斥她「丟盡中國人的臉」，享受日本健保卻拒絕融入當地，直言「這麼痛苦乾脆搬走」。

日本醫界亦發出警訊，指出日本法規規定醫病溝通不良若釀誤診，醫師須負全責，基層診所要求自備現場翻譯實屬自保，網路公審只會加劇拒診現象。面對一面倒撻伐，女子雖在5天後刪文，卻反過來把責任推給「中日歷史矛盾」與「演算法煽動仇恨」，荒謬硬拗再度淪為全網笑柄。

外國人 公審 日本 中國 診所

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

獲利率超過東橫INN兩倍！不怕被嫌房間小 APA吸金2策略曝光

失業不敢說！陸掀「假裝上班」奇葩商機 年輕人花錢買體面

越原始越安全？個資外洩爆不停 日本大創「密碼筆記本」賣到缺貨

只能全拿或全拋…祖傳山林成「吞錢黑洞」 獨子忍痛放棄6500萬遺產

相關新聞

愈勸別買、客人愈愛！首爾南大門「絲巾大叔」爆紅 粉絲排隊搶購

首爾南大門市場一名絲巾攤老闆最近在社群媒體上爆紅。他賣的絲巾六條只要10,000韓元，折合台幣約250元。親切直率的說話方式，加上被顧客稱讚的外貌，吸引大批粉絲和直播主湧進市場，有人排隊逾一小時，等著挑貨並與他合照。

控講英文診所拒接、嗆學日語是「下流市民」…在日陸女慘遭炎上

一名在日中國籍女子因帶發燒女兒看診遭拒，竟上網公審診所並羞辱學日文的外國人是「下流市民」，引爆日網及華人圈圍剿！日媒「現代Media」報導，該女子今年8月22日貼出千葉縣木更津市一間個人診所照片，怒控5歲女兒高燒39度卻遭拒診，質問「我講英文，為啥不讓我看病？」，抱怨院方不接受長子電話翻譯，貼文吸引逾兩千萬次瀏覽並掀起論戰。

日男搶千萬名錶又宅配寄回 被逮曝「我在鏡子裡太帥」回神已離店

東京近期發生一起離奇竊盜案！根據日媒「TBS NEWS DIG」報導，一名30歲日籍男子上月29日晚間前往東京中野區「中野百老匯」鐘錶店，試戴一只價值高達4,600萬日圓（約台幣950萬元）的瑞士頂級名錶「愛彼」（Audemars Piguet）時，竟直接戴著錶拔腿狂奔逃逸。誇張的是，案發兩天後，失竊店家竟收到從名古屋寄來的宅配包裹，打開一看裡面正是失竊的名錶，還附上一封道歉信。

日本美食展出包！首日只來300人…攤商損失慘重 主辦：5萬人只是目標

據日媒「日本電視台」報導，鳥取縣倉吉市日前舉辦號稱「五萬人規模」的大型美食展，主辦單位在官網高喊「令和的關原之戰」，吸引全日本各地攤商跨區參與。但是，活動開幕後卻門可羅雀，首日到場僅約300人，慘淡人潮與事前承諾天差地遠。面對攤商怒火，主辦方代表竟辯稱「五萬人只是目標，並非保證」，引起軒然大波。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。