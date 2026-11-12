控講英文診所拒接、嗆學日語是「下流市民」…在日陸女慘遭炎上

一名在日中國籍女子因帶發燒女兒看診遭拒，竟上網公審診所並羞辱學日文的外國人是「下流市民」，引爆日網及華人圈圍剿！日媒「現代Media」報導，該女子今年8月22日貼出千葉縣木更津市一間個人診所照片，怒控5歲女兒高燒39度卻遭拒診，質問「我講英文，為啥不讓我看病？」，抱怨院方不接受長子電話翻譯，貼文吸引逾兩千萬次瀏覽並掀起論戰。

隨著戰火升溫，女子大肆發表「日本語無用論」，自誇住東京高級住宅區、講英文才是「上流市民」，不僅揚言不教孩子日文，更貶低學日文的在日同胞。但網友隨即抓包破綻：照片玻璃反光拍到高燒女童竟「沒戴口罩」，她還將日本政府核發給境內所有合法居民的官方身分證件「個人編號卡」（My Number Card）拼成「My member car」，英文當場漏氣。

這番狂妄言論惹怒大批在日與海外華人。旅美及旅中網友紛紛打臉，指出歐美或中國小診所同樣不提供醫療翻譯，在美國發燒39度多半只會被要求回家觀察。在日華人更怒斥她「丟盡中國人的臉」，享受日本健保卻拒絕融入當地，直言「這麼痛苦乾脆搬走」。

日本醫界亦發出警訊，指出日本法規規定醫病溝通不良若釀誤診，醫師須負全責，基層診所要求自備現場翻譯實屬自保，網路公審只會加劇拒診現象。面對一面倒撻伐，女子雖在5天後刪文，卻反過來把責任推給「中日歷史矛盾」與「演算法煽動仇恨」，荒謬硬拗再度淪為全網笑柄。